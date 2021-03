Ministerstwo Zdrowia monitoruje niepokojące sygnały dotyczące kolejnych zgonów po przyjęciu szczepionek przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca. Szczepienia tym preparatem wstrzymały Dania, Austria, Estonia, Litwa, Łotwa i Luksemburg, a także Włochy i Islandia. Jako pierwsi uczynili to Duńczycy, twierdząc, że powoduje zakrzepy krwi.

Polska nie ma obecnie takich planów. Minister zdrowia wyjaśnił, że jego resort nie widzi dziś "krajowych" dowodów, które by potwierdzały, że ta szczepionka jest niebezpieczna. Na antenie Telewizji Trwam komentował:

Szczepionki AstraZeneca. Państwa UE wstrzymują szczepienia. Minister zdrowia komentuje

"Polska ma swojego przedstawiciela w Europejskiej Agencji Leków (EMA, to dr Grzegorz Cessak), która zbiera wszystkie informacje i sygnały o stosowanych szczepionkach. Mamy informację z pierwszej ręki, co się tam dzieje" – wyjaśnił Adam Niedzielski.

Powołując się na komitet EMA minister przekazał, że wydał on opinię, iż nie ma bezpośredniego powiązania między szczepionką a epizodami, które były zgłaszane. "Oczywiście część krajów reaguje konserwatywnym odruchem od razu zatrzymania tych szczepień, ale my nie widzimy takich związków, nie widzimy dowodów, które by potwierdzały, że ta szczepionka jest niebezpieczna w jakimś zakresie" – powiedział Niedzielski.

Przypomniał, że preparat AstryZeneki na całym świecie podano milionom osób, a dramatyczne historie ze zgonami po przyjęciu preparatu powinny być indywidualnie i dokładnie zbadane. Szef MZ wyjaśnił, że w Polsce zaszczepionych jest 2,5 mln ludzi. "2,5 mln ludzi doszło pierwszą dawkę, a z tych 2,5 mln 1,5 mln dostało drugą dawkę, to daje 4 mln szczepień. Osób chronionych w pełni mamy 1,5 mln, a osób, które są chronione co najmniej jedną dawką, mamy 2,5 mln" – wyjaśnił Niedzielski.

RadioZET.pl/PAP