Jednym z pierwszych zaszczepionych przeciwko Covid-19 we Wrocławiu był prof. Krzysztof Simon. - Nie ma leku na koronawirusa, zostaje tylko profilaktyka, czyli szczepienia - powiedział po przyjęciu pierwszej dawki.

Szczepionka na koronawirusa dotarła do Polska, a w niedzielę 27 grudnia 2020 oficjalnie ruszyły pierwsze szczepienia. We Wrocławiu w Wojewódzkim Szpitali Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego, największym szpitalu zakaźnym na Dolnym Śląsku, zaszczepionych zostało 25 osób. Wśród nich prof. Krzysztof Simon. Przyznał on, że kiedyś miał silną reakcje alergiczną na szczepionkę przeciwko grypie, ale w przypadku szczepionki na koronawirusa nie miał żadnych obaw, bo jak mówi "technologia mRNA jest bezpieczna".

- To nie jest nowa technologia, mRNA jest bezpieczna, bo to nie są fragmenty wirusa. Szczepimy się racjonalnie, nie ma innych metod, trzeba się zaszczepić. – mówił dziś prof. Simon.

Szczepienia przeciw Covid-19 ruszyły w Polsce. Wśród pierwszych zaszczepionych prof. Simon

Wątpiących chce przekonać statystykami zarażeń i zagrożeniem. Tylko w święta w jego szpitalu z powodu Covid-19 zmarło 5 osób. - Nie może być tak, że jako ordynatorzy przychodzimy codziennie do pracy i codziennie wypisujemy karty zgonu. – mówi ekspert chorób zakaźnych. Jak przyznaje, cały czas dostaje pogróżki od osób, które nie wierzą w epidemię i walczą ze szczepionkami. Ale nie zamierza przestać apelować o to, żeby zaszczepić się i to jak najszybciej.

- Zachęcam Państwa do szczepienia jak najszybciej, bo tę szaleńczą epidemię trzeba jakoś przerwać. Nie ma leku, jedynie tlen i zostaje nam profilaktyka, czyli szczepienia. – dodaje profesor.

Wcześnie szczepienia rozpoczęły się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, gdzie pierwszą dawkę szczepionki w niedzielę otrzyma 50 osób.

10 osób zostało też w niedzielę zaszczepionych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Szczepienia były również prowadzone w Wojewódzkim Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze oraz Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

RadioZET.pl/ Grażyna Wiatr/ PAP