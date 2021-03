Rezygnacji z otrzymania preparatu od firmy AstraZeneca jest tak dużo, że rząd przebudowuje system szczepień, przyśpieszając zapisy dla młodszych. Tempo całej akcji poprawi także to, że ozdrowieńcy otrzymają tylko jedną dawkę - podaje poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

Szczepienia przeciw Covid-19 trwają w Polsce od grudnia ubiegłego roku. Wedle danych rządowych (stan na 21 marca) udało się dotychczas wykonać ponad 5 mln szczepień (3,2 mln pierwszą dawką, 1,7 mln drugą dawką).

Szczepionka AstraZeneca. EMA: produkt jest bezpieczny

Dane te byłyby zapewne wyższe, gdyby nie ostatnie zamieszane związane ze szczepionką firmy AstraZeneca. Informacje o przypadkach zdarzeń zakprzepowo-zatorowych i innych efektach ubocznych - rzekomo powiązanych z przyjęciem tej szczepionki - przedostały się do opinii publicznej i wywołały panikę. Część państw UE (m.in. Niemcy, Francja i Włochy) czasowo zawiesiło proceder szczepienia tym preparatem.

W czwartek unijna Europejska Agencja Leków (EMA) oświadczyła, że produkt firmy AstraZeneca jest bezpieczny i nie ma dowodów na to, że jego podawanie łączy się ze zwiększonym ryzykiem zakrzepów krwi. Po tym zapewnieniu EMA większość spośród kilkunastu państw europejskich, które zawiesiło podawanie szczepionki, albo już je wznowiło, albo to zapowiedziało.

W Polsce panika spowodowała jednak drastyczny spadek zaufania do produktu brytyjsko-szwedzkiego koncernu. Cytowana przez "Dziennik Gazetą Prawną" "osoba z rządu" powiedziała, że odnotowano 50-proc. spadek rejestracji na szczepienia AstraZeneką i dużą absencję wśród osób już umówionych na szczepienia tym preparatem - są placówki, w których nie przyszło nawet 80 proc. zapisanych.

Szczepienia młodszych rozpoczną się szybciej? "Są głosy, by przejść do szczepienia wszystkich"

- Chcemy w tym tygodniu dać możliwość zapisów dla wszystkich seniorów z etapu I, a potem młodszym rocznikom – deklaruje rozmówca dziennika. Inaczej mówiąc: jeśli seniorzy będą odmawiać szczepienia preparatem AstryZeneki, to będą mogli się zapisać młodsi. - Jeżeli to też nie zadziała i będzie więcej preparatów niż chętnych, otworzymy się dla wszystkich – dodaje.

Są głosy, by po 60-latkach przejść już do szczepienia wszystkich i nie mnożyć kolejnych grup. Jeśli zgłosi się dużo osób, otworzymy rejestrację dla wszystkich, ale będziemy rocznikami przydzielać możliwość szczepienia, z pierwszeństwem dla starszych osoba z kręgów rządowych, rozmówca "DGP"

Strategia rządu przewiduje, że po I etapie, w którym są m.in. seniorzy, w dalszej kolejności mieliby być szczepieni pracownicy strategicznych sektorów państwa i osoby z chorobami przewlekłymi, dla których koronawirus jest dużym zagrożeniem (część pacjentów z grup ryzyka została zaliczona do I etapu). III etap obejmuje całe społeczeństwo.

Chęć skorzystania z preparatu AstryZeneki zgłasza już wojsko. To grupa obejmująca ok. 100 tys. osób. Można się spodziewać, że rozporządzenie w sprawie szczepień zostanie zmienione w przyszłym tygodniu. Tempo całej akcji poprawi także to, że ozdrowieńcy otrzymają tylko jedną dawkę - podaje poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

RadioZET.pl/PAP