Nie planowe 360 tysięcy a 176 tys. szczepionek przyleciało w poniedziałkowej dostawie Pfizera do Polski. Brak ponad połowy planowanych zasobów wpłynął na pracę szpitali węzłowych – część nie mogła rozpocząć podawania drugiej dawki preparatu. Szef kancelarii premiera podał plan na kolejne dostawy szczepionek do Polski.

Harmonogram szczepień przeciw Covid-19 ulegnie zmianom po niepełnej dostawie – komentował szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk. Podał, że w poniedziałek do kraju przyleciało 176 tys. dawek szczepionki zamiast 360 tys.

"W kolejnych tygodniach to będzie nie 360 tys. a 296 tys. (dawek), potem nieco więcej. W połowie lutego ma nastąpić wzrost liczby tych szczepionek" - powiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień. Michał Dworczyk zapowiedział, że szczepienia seniorów 70+ zaczną się zgodnie z planem, czyli 25 stycznia.

Spowolnienie szczepień przeciw Covid-19. 200 tysięcy medyków przyjmie preparat później

Wydłużą się za to szczepienia grupy zero, czyli medyków. Dworczyk uspokoił jednak – zabezpieczone zostały drugie dawki dla wszystkich, którzy otrzymali pierwsze szczepienie. Spowolnienie będzie jednak istotne - zamiast 330 tys. osób z grupy zero, do której należy m.in. personel medyczny, i które miały zostać zaszczepione w tym tygodniu, preparat będzie mogło przyjąć jedynie ok. 130 tys.

"Zrobimy wszystko, aby szczepienia grupy "0" zostały zakończone w lutym. Mamy nadzieję i są pewne widoki na to, że zrobimy to wcześniej niż w drugiej połowie miesiąca, ale to jest też uzależnione od czynników, na które nie mamy wpływu" - powiedział Michał Dworczyk. W poniedziałek po południu szczepionki przeciw Covid-19 przyjęło w Polsce 475 tys. 264 pacjentów.

RadioZET.pl/PAP