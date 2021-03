Szczepienia przeciw Covid-19 już wkrótce mogą zostać ogłoszone dla wszystkich dorosłych chętnych. Wraz z końcem pierwszego kwartału zastrzyki ze szczepionką przyjmują w Polsce głównie medycy, seniorzy i inne osoby z tzw. grupy pierwszej.

W poniedziałek wieczorem szef KPRM Michał Dworczyk poinformował przez Twittera, że przekroczone zostały 2 mln osób zaszczepionych dwiema dawkami szczepionki. "Zachęcamy do zapisów na konkretne terminy poprzez dostępne kanały te osoby, dla których prowadzona jest obecnie rejestracja" - napisał.

Szczepienia przeciw Covid-19. 2 miliony Polaków uzyskało odporność

Łącznie w Polsce wykonano do 29 marca 5 882 581 szczepień, z czego zastrzyki pierwszą dawkę przyjęto blisko 3,89 miliona razy, a drugą – wspomniane dwa miliony. Zutylizowano ponad 6,5 tys. dawek. Średnia dzienna liczba szczepień wyniosła ponad 31,7 tys. Po szczepieniach zgłoszono 5 362 niepożądanych odczynów. Kolejna aktualizacja raportu szczepień pojawi się we wtorek rano.

Proces szczepień populacyjnych przyspieszy dzięki zwiększeniu dostaw od kwietnia, ale i pojawienia się preparatu kolejnej firmy. Agencja AFP, powołując się na informacje z amerykańskiego koncernu farmaceutycznego Johnson&Johnson, podała, że szczepionka przeciw Covid-19 Janssen będzie dostarczana do krajów UE od 19 kwietnia. Jest ona jednodawkowa, Polska zakontraktowała ok. 16 mln dawek.

Szef Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski mówił, że dostawy szczepionek w tym tygodniu są "dobrym prognostykiem". "Pfizer już od kilku tygodni dostarcza regularne przewidywalne dostawy, dwie ostatnie to 507 tys. szczepionek, firma AstraZeneca w tym tygodniu ma dostarczyć jeszcze 660 tys., co jest wypełnieniem zobowiązań dostawców na pierwszy kwartał" - wskazywał.

Odniósł się również do sprawy otwarcia szczepień dla wszystkich dorosłych Polaków. "Pracujemy też nad tym, aby otwarta rejestracja była jak najszybciej, ale to się nie będzie działo w ten sposób, że wszystkie roczniki będą dopuszczone naraz. Będziemy chcieli wyetapować te zapisy, bo to się dobrze sprawdziło. Będziemy uruchamiać kolejny rocznik co kilka dni, żeby nie tworzyły się korki w zapisach i niepotrzebna rywalizacja" - tłumaczył Kuczmierowski.

RadioZET.pl/PAP