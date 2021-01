Poseł klubu PiS o organizacji szczepień: to zaczyna trochę kabaretowo wyglądać

To zaczyna wszystko trochę kabaretowo wyglądać. Jak się przygotowuje taką akcję, to trzeba przygotować bardzo dostępny system teleinformatyczny - mówi w Radiu ZET Andrzej Sośnierz, były szef NFZ, poseł Porozumienia.

Szczepienia przeciw Covid-19 rozpoczęły się w naszym kraju 27 grudnia 2020 r. W pierwszej kolejności szczepiony jest personel medyczny i niemedyczny placówek leczniczych, rodzice wcześniaków oraz pensjonariusze DPS-ów, a od 25 stycznia dołączyły do nich osoby powyżej 70. roku życia.

Jak podano na stronach rządowych gov.pl, w Polsce zaszczepiono już 1 141 081 osób. Rząd krytykowany jest jednak za zbyt wolne tempo szczepień oraz chaos organizacyjny. Jednym z argumentów są kłopoty z kłopoty z przeprowadzeniem zapisów na szczepienie. O komentarz poproszony został w sobotniej audycji w Radiu ZET Andrzej Sośnierz.

Sośnierz o zapisach na szczepieniach: to zaczyna wyglądać kabaretowo

- To zaczyna wszystko trochę kabaretowo wyglądać. Jak się przygotowuje taką akcję, to trzeba przygotować bardzo dostępny system teleinformatyczny [...] Zdanie się w całości tylko na internetowe zapisy, w całości komputerowe to jest dość niefortunne. Czasem godzinami ludzie nie mogą połączenia uzyskać. Takie drobne techniczne sprawy, przy aktualnym postępie technicznym ? Nie powinno to stanowić problemu - mówił poseł Porozumienie, lekarz i były szef Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Był na to czas. Na przygotowanie infrastruktury, czyli takiego dostępu do linii telefonicznej, że druga osoba się zgłosi - to można było przygotować. Ten system powinien być wydolny - dodał. Sośnierz odniósł się także do sytuacji z brakiem szczepionek i opóźnieniami w dostawach zakontraktowanych dawek. Jego zdaniem rząd powinien zacząć rozmawiać bezpośrednio z producentami, poza unijnym zamówieniem.

Kupujcie poza ustaleniami, tak jak inni załatwiają poza kolejką, tak i my załatwiajmy poza kolejką. Nie oglądajmy się na innych [...] Trzeba zaproponować firmom wyższą cenę. Przecież ktoś zaproponował im wyższą cenę i poszło tam, gdzie są większe pieniądze Andrzej Sośnierz

Zdaniem gościa Radia ZET harmonogram szczepień w Polsce z pewnością zostanie zmieniony i kolejne grupy będą się szczepiły później. - Można byłoby szybciej. Gdyby były dostawy, to można zrobić pospolite ruszenie i szczepić w tych najdroższych punktach szczepień - szpitalach tymczasowych. Przekształciły się, przynajmniej coś robią - ocenił.

