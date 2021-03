Więcej osób w grupie zero. Od poniedziałku zmiany w planie szczepień

Od poniedziałku po raz kolejny zmienił się plan szczepień przeciw Covid-19. Do tzw. grupy zero dołączono kolejnych pracowników sektora ochrony zdrowia, również kadry w stacjach sanepidu, pracowników DPS-ów, ośrodków pomocy społecznej, ale też np. rodziców wcześniaków.

Szczepienia przeciw Covid-19. Do Polski mają dotrzeć dziś dwie dostawy szczepionek – 380 tys. dawek od firmy Pfizer i 360 tys. dawek preparatu AstraZeneca (w tym zaległe 62 tys., które nie przyjechały przed tygodniem).

Rządzący uaktualnili plan szczepień, który od poniedziałku, 8 marca, został zmieniony poprzez rozszerzenie tzw. grupy zero. Zgoda na wcześniejsze przyjęcie preparatu dotyczy pracowników szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia, który do tej pory musiał czekać.

Szczepienia przeciw Covid-19. Zmiana planu szczepień, więcej osób w grupie zero

Uprawnieni do szybszego zaszczepienia przeciw Covid-19 są od poniedziałku pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę): lekarze, pielęgniarki, diagności laboratoryjni, farmaceuci i technicy farmaceutyczni, psychologie kliniczni, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jak również pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej, osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, rodzice wcześniaków, pracownicy uczelni medycznych oraz doktoranci i studenci kierunków medycznych.

Szczepienia osób z grupy zero, które jeszcze nie otrzymały preparatów, potrwają do 21 marca. W środę 10 marca ruszą szczepienia dla osób przewlekle chorych. Do 14 marca ma zakończyć się szczepienie wszystkich chętnych nauczycieli. Zgodnie z przyjętą przez rząd rekomendacją Rady Medycznej wydłużony będzie czas między podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki przeciw Covid-19 – w preparacie AstraZeneca jest to 12 tygodni, a w Pfizer – 42 dni.

RadioZET.pl/PAP