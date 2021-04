Nie tylko lekarze zaszczepią przeciw Covid-19. Nowa ustawa wchodzi w życie

Już nie tylko lekarze zaszczepią w Polsce przeciw Covid-19. Zgodnie z opublikowaną nowelizacją ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, rozszerzony zostanie krąg osób z branży medycznej, które uzyskają uprawnienia do szczepień. Chodzi m.in. o pielęgniarki, lekarzy dentystów, położnych, czy ratowników.

Szczepienia przeciw Covid-19 w Polsce wciąż mogą wykonywać wyłącznie lekarze. Ale ten stan wkrótce ulegnie zmianie. Uprawnienia do wykonywania zastrzyków otrzymają kolejni przedstawiciele branży medycznej.

Decyduje o tym zapis w znowelizowanej ustawie o chorobach zakaźnych, która została opublikowana w zmienionym kształcie w Dzienniku Ustaw RP. Szczegóły określi minister zdrowia w rozporządzeniu.

Szczepienia przeciw Covid-19. Wykonają je nie tylko lekarze, ale pielęgniarki, czy ratownicy

Jak zapowiadała wiceminister zdrowia Anna Goławska w czasie prac nad nowelizacją, będą to oprócz lekarzy - tylko oni mogą obecnie szczepić - również lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy oraz ratownicy medyczni. I tłumaczyła, że zasadne jest wskazanie tych zawodów w rozporządzeniu, czyli akcie prawa niższego rzędu, gdyż jest to rozwiązanie bardziej "elastyczne". "W związku z czym nie rekomendujemy wpisania wprost do ustawy wymienionych zawodów medycznych" - uzasadniła Gocławska.

Senat proponował, by wpisać te zawody w ustawę i by byli to dodatkowo fizjoterapeuci lub diagności laboratoryjni. Wymogi dla tych dwóch ostatnich zawodów miały być określone dodatkowo w przepisach wykonawczych. Poprawka jednak nie zyskała poparcia posłów.

Nowelizacja ustawy przedłuża też obowiązywanie pierwszych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia do końca 2021 r. Ustawa wchodzi w życie 2 kwietnia, z wyjątkiem artykułu, który dotyczy świadczeniodawców - ten wejdzie z mocą od dnia 27 marca.

RadioZET.pl/PAP