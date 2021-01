Kiedy rozpoczną się szczepienia drugą dawką szczepionki w Polsce? Znamy datę

Szczepienie pacjentów drugą dawką rozpocznie się w najbliższą niedzielę. To wtedy mija 21 dni od pierwszego szczepienia osób z tzw. grupy zero – przypomniała wiceminister zdrowia Anna Goławska. Równocześnie dodała, że na szczepienie w ramach pierwszej grupy do tej pory zapisało się ponad 200 tys. seniorów.

Szczepienia na Covid-19 w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia 2020 roku. Pierwsi zaszczepieni pacjenci otrzymają za kilka dni drugą dawkę szczepionki. "Jeśli chodzi o drugą dawkę, to szczepienia powinny rozpocząć się 17 stycznia, czyli w najbliższą niedzielę. Wtedy mija 21 dni od pierwszego szczepienia w Polsce. Liczymy na to, że większość osób będzie mogła przyjść i przyjąć tę dawkę" – powiedziała PAP wiceminister. Wszystkie osoby zaszczepione pierwszą dawką od razu w punktach szczepień umawiane były na drugi termin.

"Osoby, które zaszczepią się drugą dawką będą mogły pobrać za pośrednictwem swojego Internetowego Konta Pacjenta kod QR, który będzie takim paszportem immunologicznym potwierdzającym, że osoba jest zaszczepiona i bezpieczna" – wyjaśniła.

Szczepienia przeciw Covid-19 w Polsce. Od 17 stycznia druga dawka szczepionki

Będzie można poprosić także w punkcie szczepień o wydruk informacyjny, który również będzie zawierał ten kod. Pacjent zaszczepiony dwoma dawkami będzie mógł skorzystać z pewnych przywilejów.

"Nie będzie musiał odbywać kwarantanny, jeśli będzie miał styczność z osobą zakażoną. Nie będzie musiał przestrzegać wprowadzonych limitów osób dotyczących spotkań. Będzie mógł korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej bez żadnych restrykcji np. konieczności wykonania testów przed hospitalizacją” – wyjaśniła Goławska.

Szczepienia osób z grupy zero, do której zakwalifikowano m.in. pracowników medycznych, personel administracyjny i pomocniczy placówek leczniczych, aptek, punktów aptecznych, hurtowni farmaceutycznych, firm transportujących leki, stacji sanitarno-epidemiologicznych, uczelni medycznych i studentów kierunków medycznych rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia 2020. Odbywają się one w tzw. szpitalach węzłowych, których jest ponad 500. Do piątku ma być zaszczepionych około 450 tys. osób.

Wiceminister zapytana dalej o przebieg rejestracji seniorów powyżej 80 lat, który rozpoczął się w piątek powiedziała, że większość z nich wybiera tradycyjną formę i umawia się bezpośrednio w punkcie szczepień. Do tej pory – jak podała wiceminister – na szczepienie zapisało się ponad 200 tys. seniorów 80 plus.

RadioZET.pl/ PAP