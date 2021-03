Szczepienia przeciw Covid-19 przyspieszają w grupie seniorów. Dziś o północy ruszyły zapisy dla osób w wieku 60-64 lat. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że wciąż mogą to uczynić starsi seniorzy (urodzeni w latach 1952-1956), którzy nie skorzystali z tej możliwości w poniedziałek.

Szef KPRM i pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk informował w poniedziałek, że rejestracja dotyczy szczepień preparatem AstraZeneca. Zapewniał, że jest on bezpieczny i rekomendowany przez lekarzy, a rządzący przywracają jego „dobre imię”.

Rejestracja na szczepienia seniorów. Od wtorku dla osób z roczników 1957-1961

"Gorąco namawiamy i apelujemy do wszystkich o rejestrację do szczepień, w tym szczepień wykonywanych szczepionką firmy AstraZeneca, bo jest to naprawdę wyraz odpowiedzialności nie tylko za siebie. To jest nie tylko droga do uniknięcia zakażenia, bądź ciężkiego przebiegu choroby, ale jest to też wyraz odpowiedzialności za naszych najbliższych" - podkreślił.

Zapisy na szczepienie przeciw Covid-19 funkcjonują na cztery sposoby. Pierwszy z nich to telefon na całodobową i bezpłatną infolinię – 989. Dla dzwoniących z zagranicy jest to inny numer – 22-62-62-989. Rządzący przypominają, że nie jest potrzebny osobisty kontakt seniora z punktem szczepień, a jeśli potrzebna jest tradycyjna rejestracja to seniorów mogą zgłaszać inne, młodsze osoby z rodziny. Wystarczy podać numer PESEL osoby chcącej się zaszczepić, wybrać dokładny termin i miejsce szczepienia.

Nie trzeba też zostawiać żadnego numeru telefonu, ale jeśli się to uczyni, to na wskazany numer otrzyma się SMS-a z potwierdzeniem umówienia wizyty, a w przeddzień szczepienia – przypomnienie. Na podanie drugiej dawki umawia się już w punkcie szczepień.

Druga droga zapisów to elektroniczny zapis przez e-Rejestrację, która jest dostępna na stronie pacjent.gov.pl. Wymagany jest jednak profil zaufany. Zgłaszający otrzymuje do wyboru pięć terminów w punktach szczepień blisko miejsca zamieszkania. Jeśli żaden termin nie jest dogodny, można wybrać, korzystając z wyszukiwarki, inne terminy i lokalizację. Po rezerwacji otrzymuje się SMS-a z potwierdzeniem, a dzień przed planowaną wizytą przypomnienie. Można również stawić się stacjonarnie w wybranym punkcie szczepień. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/.

Ostatni sposób, to wysłanie SMS-a na numer 664-908-556 lub 880-333-333 o treści: SzczepimySie. System prześle prośbę o podanie numeru PESEL, potem o przesłanie kodu pocztowego. Zaproponuje termin i punkt blisko miejsca zamieszkania. Jeśli jest dogodny, wystarczy odpowiedzieć "tak", jeśli nie – należy wysłać wiadomość o treści "nie". Wtedy otrzymuje się wiadomość z nową propozycją terminu, godziny i lokalizacji. Należy jednak pamiętać, że brak odpowiedzi w czasie 5 minut przerywa proces rejestracji.

W czwartek, 25 marca, ma ruszyć kolejna rejestracja na szczepienie dla seniorów powyżej 70. roku życia, którzy z różnych przyczyn nie skorzystali z możliwości zapisu wcześniej.

RadioZET.pl/PAP