Szczepienia przeciw COVID-19 także dla młodszych roczników. Od wtorku ruszą zapisy dla osób urodzonych od 1957 do 1961 roku. To efekt spadku zainteresowań przyjęciem preparatu AstraZeneca. W ostatnich dniach liczba osób rejestrujących się na szczepienia tym preparatem spadła o kilkadziesiąt procent. Wzrosła natomiast liczba osób, które mimo umówienia się na szczepienie tym preparatem, nie przyszły - mówił szef KPRM.

Michał Dworczyk został zapytany podczas sobotniej konferencji prasowej w Sejmie, "co będzie z osobami, które nie zgłaszają się na szczepienia preparatem AstryZeneki albo nie zapisują się, mimo że teraz jest ich kolejka – czy ich kolejka przepada i lądują na końcu kolejki".

Szczepienia przeciw COVID-19 AstraZeneką. Co z osobami, które nie zaszczepią się w terminie?

- Wygląda to w tej chwili w ten sposób, że jeśli ktoś się nie zgłosił na umówiony termin, to będzie musiał czekać na uruchomienie już pełnych, populacyjnych szczepień. Więc, w pewnym uproszczeniu, spada na koniec kolejki. To jest dokładnie taka decyzja – powiedział. Minister zapewniał, że "to nie jest wynikiem braku jakiejś empatii dla obaw Polaków, którzy mają się szczepić".

- Musimy bardzo racjonalnie postępować, bo nawet w naszym kraju, gdzie właśnie nie ulegliśmy tej panice, gdzie szczepienia postępują, a dzisiaj przekroczymy 5 milionów zaszczepionych osób, efekty tej histerii widać niestety bardzo wyraźnie - podkreślił. Dworczyk przekonywał, że "w związku z tym innej decyzji w takich przypadkach być nie może".

Dopytywany, czy takie osoby mogą liczyć na szczepionkę w maju bądź czerwcu, szef KPRM odparł, że mogą liczyć na to wtedy, "kiedy będzie już na tyle dużo szczepionek, że już nie będzie kolejkowania i kiedy będzie można swobodnie szczepić się bez żadnych obostrzeń".

Odnosząc się do pytania o możliwy termin dla takich osób, Dworczyk podkreślił, że "z deklaracjami trzeba być ostrożnym". - My na przykład do dzisiaj nie mamy na maj i czerwiec harmonogramów dostaw ze strony firmy Pfizer. Mamy deklarację, że będzie tych dostaw dużo więcej, mamy deklaracje bardzo optymistyczne od różnych producentów, które wskazują, że nawet więcej niż 15 mln w drugim kwartale trafi do Polski, ale my przekazujemy informacje na podstawie dokumentów i harmonogramów dostaw – tłumaczył.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP