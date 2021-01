W przyszłym tygodniu do Polski ma trafić pierwsza transza szczepionek przeciw Covid-19 amerykańskiej firmy Moderna. - Spodziewamy się pierwszej dostawy, która powinna wynieść około 29 tys. dawek – powiedział PAP prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Oszacował, że w pierwszym kwartale do Polski ma trafić 800 tys. dawek tej szczepionki.

Szczepionka przeciw Covid-19 firmy Moderna została w środę pozytywnie zaopiniowana przez Europejską Agencję Leków (EMA). Przed godziną 17 na Twitterze szefowej KE Ursuli von der Leyen pojawiła się informacja, że KE zatwierdziła zezwolenie na obrót szczepionką Moderny.

- To jest nowa szczepionka, której około 800 tys. dawek powinniśmy spodziewać się w pierwszym kwartale – przekazał prezes Agencji Rezerw Materiałowych. Wyjaśnił, że w pierwszej transzy, której spodziewa się już w przyszłym tygodniu, do Polski trafi 29 tys. dawek.

Szczepionka Moderny z zielonym światłem. Do Polski trafi 29 tys. dawek na początek

Szczepionka Moderny jest mniej wymagająca od preparatów firm Pfizer i BioNtech, wymaga bowiem przechowywania w temperaturze -20 st. C. (Pfizer ok. -70 st. C.), a tuż przed użyciem wystarczy temperatura typowa dla zwykłych lodówek. W warunkowym zezwoleniu podano, że preparatem Moderny będą mogły szczepić się wyłącznie osoby od 18 roku życia.

W środę po południu na Twitterze von der Leyen pojawiła się informacja, że KE zatwierdziła zezwolenie na obrót szczepionką firmy Moderna. - Zapewniamy Europejczykom bezpieczne i skuteczne szczepionki przeciwko Covid-19. To druga szczepionka zatwierdzona w UE. Europa zabezpieczyła dotychczas 2 mld dawek potencjalnych szczepionek - to więcej niż wystarczająco, by chronić nas wszystkich - napisała na Twitterze von der Leyen.

- Ta szczepionka zapewnia nam kolejne narzędzie do przezwyciężenia obecnego zagrożenia - powiedziała Emer Cooke, dyrektor wykonawczy EMA. I zaznaczyła, że świadectwem wysiłków i zaangażowania wszystkich jest to, że "otrzymaliśmy drugie pozytywne zalecenie dotyczące szczepień zaledwie rok od ogłoszenia pandemii przez WHO".

RadioZET.pl/PAP/Twitter/Ema.europa.eu