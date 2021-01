42 tysiące szczepionek firmy Moderna trafiło dziś do Polski - dowiaduje się Radio ZET. To partia preparatów, które miały dotrzeć do nas w ubiegły wtorek.

Szczepionki firmy Moderna trafiły do Polski. Jak mówi reporterowi Radia ZET Jackowi Czarneckiemu szef Kancelarii Premiera, minister Michał Dworczyk wszystkie szczepionki jak najszybciej trafią teraz do szpitali węzłowych. Będą nimi szczepieni seniorzy 70+.

Informację o dostawie szczepionek Moderny podała także stacja Polsat News. Chodzi o opóźnioną dostawę, która miała dotrzeć do Polski w ostatni wtorek. Chodzi o 42 tys. dawek. Stacja podaje, że pierwsze 29 tys. szczepionek Moderny dotarło do Polski 12 stycznia. Ich kolejna pula miała trafić do Polski w ostatni wtorek. Szef ARM poinformował jednak, że dostawa została wstrzymana.

Szczepionki firmy Moderna trafiły do Polski. Radio ZET: Chodzi o 42 tys. dawek

Kuczmierowski mówił PAP w piątek, że w lutym do Polski trafi prawdopodobnie o 100 tys. mniej dawek szczepionek Moderny. "Właśnie zostaliśmy poinformowani przez firmę Moderna o zmniejszeniu dostaw szczepionki na luty o 25 proc. To oznacza kolejne, duże problemy w dostawach szczepionek do Polski. To oznacza dla nas również konieczność zweryfikowania harmonogramu szczepień i stawia nas w bardzo niekomfortowej sytuacji" – przekazał wtedy Kuczmierowski. W lutym do Polski miało trafić 400 tys. dawek szczepionki Moderny. Oznacza to zatem, że dostarczonych zostanie ich 300 tys.

W Polsce wykonano dotąd 1 mln 156 tys. 931 szczepień przeciw COVID-19 – poinformowano w niedzielę na rządowej stronie internetowej gov.pl. Podano też, że odnotowano 863 niepożądane odczyny; zutylizowano 2486 dawek szczepionki.

Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia ub. roku. 25 stycznia ruszyły szczepienia populacyjne – po grupie zero, w której byli m.in. medycy, szczepionkę otrzymują osoby z grupy pierwszej, na początek seniorzy po siedemdziesiątce.

RadioZET.pl/ Polsat News/ PAP/ Jacek Czarnecki RadioZET