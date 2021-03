Polacy zmieniają podejście do szczepionek. Nowy sondaż

55 proc. Polaków ma pełne zaufanie do szczepień, dwa lata temu ich liczba wynosiła ledwie 37 proc. Ale by zyskać odporność na COVID-19, zaszczepić powinno się co najmniej 70-80 proc. obywateli - pisze wtorkowa "Gazeta Wyborcza".

"Gazeta Wyborcza" podaje, że Komisja Europejska opublikowała wyniki raportu przygotowanego dla niej przez The Vaccine Confidence Project. Badanie przeprowadzono we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii. Padły pytania m.in.: o bezpieczeństwo szczepień, konieczność szczepienia dzieci czy zgodność szczepień z wartościami religijnymi.

"Wpływ pandemii COVID-19 na poziom zaufania do szczepień był obiektem debat ekspertów od samego jej początku. Autorzy The Vaccine Confidence Project przyjrzeli się nastrojom społecznym, porównując wyniki badań przeprowadzonych w 2018 r. na obszarze Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii do ubiegłorocznych. W Polsce odnotowano wzrost zaufania do szczepień - czytamy w raporcie. I tak w 2018 r. 37 proc. Polaków miało pełne zaufanie do szczepień. Teraz, kiedy mamy szczepionkę na COVID-19, który przez ponad rok zakaził na świecie 117 mln ludzi, a ponad 2,6 mln zabił (w Polsce odpowiednio: 1,8 mln oraz 45,3 tys.), zaufanie Polaków do szczepień wzrosło do 55 proc." - pisze "GW".

Dla porównania podaje, że w Niemczech, 57 proc. obywateli ufa szczepionkom, ale w Portugalii czy Hiszpanii aż 70 proc. Najniższy wskaźnik mają Węgrzy - 36 proc., mieszkańcy Malty - 39 proc., Cypru - 41 proc. Na Słowacji zaufanie sięga 42 proc.

Rośnie zaufanie do szczepień w Polsce

Gazeta podaje też, jak Polacy wypadają w innych badanych kwestiach. Według przytoczonych badań 90,8 proc. badanych Polaków twierdzi, że "szczepienie dzieci jest ważne" (w 2018 r. było to 76 proc.). 88,5 proc. z nas wierzy, że "szczepienia są bezpieczne" (dwa lata temu - 72,4). 89,7 proc. wierzy, że szczepienia działają (to o 14,8 punktu procentowego więcej niż w 2018 r.). 69,8 proc. przyznaje, że potwierdziło, że szczepienia nie stoją w sprzeczności z ich wierzeniami i wartościami religijnymi.

"Polska znalazła się w gronie państw odnotowujących największy wzrost zaufania do szczepień względem poprzedniego okresu. Wyniki te dają nadzieję na jeszcze lepsze perspektywy - czytamy w raporcie Komisji Europejskiej" - podaje dziennik.

