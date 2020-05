Szczepionka na Covid-19 jest dziś najważniejszym wyzwaniem dla świata. Pandemia koronawirusa zabiła przez niespełna pół roku już blisko 280 tysięcy ludzi, zakażeniu patogenem uległo ponad 4 miliony osób.

Zespoły badawcze z całego świata, od Chin przez kraje Europy i USA, ścigają się z czasem w celu stworzenia bezpiecznej szczepionki na koronawirusa. Zgody na testowanie uzyskano już w Niemczech i USA. Jak opowiedziała PAP prezes Dorota Hryniewiecka-Firlej, w niemieckim badaniu bierze udział ok. 200 zdrowych osób (18-55 lat). W amerykańskim jest to 360 ludzi, ale w dwóch grupach wiekowych, 18-55 i 65-85 lat.

Szczepionka na Covid-19. Świat ściga się z czasem

Pytana o rozpoczęcie badań klinicznych nad szczepionką w Niemczech szefowa polskiego oddziału Pfizer (największy koncern farmaceutyczny świata) stwierdziła, że jest to złożony proces.

Każda szczepionka zanim zostanie wprowadzona do użycia, musi spełnić surowe wymogi dotyczące immunogenności, skuteczności i bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich kilku tygodni Pfizer, we współpracy z firmą BioNTech, zakończył działania, które zwykle trwają 12 miesięcy

- mówiła szefowa polskiego Pfizera.

Badania kliniczne prowadzone są w czterech etapach, zwanych fazami. Mimo przyspieszeń w procedurach każda z nich musi zakończyć się wynikiem pozytywnym, aby można było przejść do kolejnej.

W części pierwszej chodzi o określenie optymalnej dawki do dalszych badań, do tego dochodzi ocena bezpieczeństwa i immunogenności (zdolności do wywołania odpowiedzi odpornościowej). Testowe dawki przyjmie ok. 200 zdrowych uczestników, którzy otrzymają szczepionkę zakresie dawek od 1 µg do 100 µg.

Osoby z wyższym ryzykiem ciężkiego przebiegu infekcji COVID-19 zostaną włączone do drugiej części badania.

Miliony szczepionek na Covid-19 jeszcze w 2020 roku? Jest na to szansa

Pytana o możliwą datę zakończenia ostatniej fazy badań, odpowiada, że jest szansa na to jeszcze w tym roku.

Aktywnie zwiększamy nasze moce produkcyjne i infrastrukturę dystrybucyjną w celu wsparcia globalnych dostaw w odpowiedzi na pandemię. Mamy potencjał, aby dostarczyć miliony dawek szczepionek do końca 2020 r. pod warunkiem, że program badawczy odniesie sukces techniczny i zostanie zatwierdzony przez organy regulacyjne, a następnie zwiększyć nasze zdolności produkcyjne do produkcji setek milionów dawek w 2021 r.

- zakończyła.

RadioZET.pl/PAP