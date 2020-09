Wstrzymano testy kliniczne szczepionki na koronawirusa. „Groźny skutek uboczny”

Szczepionka na koronawirusa ma być dostępna jeszcze w 2020 roku – zapowiadał we wtorek główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. - Prowadzimy działania, żeby była dostępna dla tych Polaków, którzy będą chcieli się zaszczepić – podkreślał. Na razie jednak szczepionki na Covid-19 nie ma. Co więcej, brytyjsko-szwedzki koncern farmaceutyczny AstraZeneca wstrzymał we wtorek testy kliniczne eksperymentalnej szczepionki. Według rzecznika "standardowy proces przeglądu wyników skłonił do przerwy w szczepieniach w celu zbadania zabezpieczeń". Posunięcie to określił jako "rutynowe".

Szczepionka na koronawirusa – testy przerwane

AstraZeneca współpracuje z brytyjskim uniwersytetem Oxford, a wspólnie opracowana szczepionka na Covid-19 jest wypróbowywana w kilku krajach na świecie, w tym właśnie w Wielkiej Brytanii, gdzie wykryto groźny dla życia skutek uboczny. O jaki skutek uboczny chodzi? Tego nie ujawniono. Z ustaleń medycznego portalu Stat News wynika natomiast, że osoba poszkodowana powinna wrócić do zdrowia.

Ocenia się, że przerwa w testach może opóźnić koniec fazy wypróbowywania szczepionki. Początkowo spodziewano się że nastąpi to do końca roku, lub początku przyszłego.

Astra Zeneca Plc to brytyjsko-szwedzki koncern farmaceutyczny z siedzibą w Londynie. Koncern powstał w 1999 r. z połączenia brytyjskiej firmy Zeneca Ltd i szwedzkiej Astra AB. Spółka jest notowana na giełdach w Nowym Jorku, Sztokholmie i Londynie. Koncern produkuje leki na potrzeby siedmiu działów medycyny: onkologii, pulmonologii, gastroenterologii, kardiologii, neurologii, anestezjologii oraz antybiotykoterapii. Zatrudnia na całym świecie ponad 60 tys. pracowników, w tym ok. 1500 w Polsce. Swoje testy na Covid-19 wypróbowują firmy Moderna Inc. oraz wspólnie Pfizer i BioNTech.

RadioZET.pl/PAP