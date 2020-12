Minister zdrowia o szczepionkach na Covid-19. ''Nie ma czym zaszczepić dzieci"

Szczepienie na koronawirusa będzie przede wszystkim ukierunkowane dla dorosłych - powiedział w piątek w TVN24 minister zdrowia Adam Niedzielski. Poinformował przy tym, że żadna ze szczepionek nie ma w warunkach dopuszczenia sugestii do stosowania wobec dzieci.

Minister zdrowia Adam Niedzielski był w piątek pytany w TVN24, ile dni po zatwierdzeniu szczepionki na koronawirusa rozpoczną się pierwsze sczepienia w Polsce. Szef resortu zdrowia powiedział, że zależy to również od dostawców. - Myślę, że jeżeli rzeczywiście zrealizowałby się ten optymistyczny scenariusz i 29 grudnia by była pozytywna decyzja [...] mam nadzieję, że pod koniec stycznia byłyby już pierwsze dostawy - powiedział minister. Zapewnił przy tym, że Polska będzie gotowa do realizacji szczepień na początku stycznia 2021 roku.

Minister pytany, czy dzieci będą szczepione na koronawirusa odpowiedział, że tylko jeden z produktów oferowanych Polsce jest dopuszczony do szczepienia dzieci poniżej 18. roku życia, ale powyżej 12. roku życia". - Generalnie szczepienie to będzie przede wszystkim ukierunkowane dla dorosłych - dodał.

Niedzielski zaznaczył, że "na tę chwilę nie ma czym zaszczepić dzieci". - Bo żaden z producentów nie prowadził badań na takiej grupie dzieci i absolutnie żadna z nich nie ma w warunkach dopuszczenia nawet sugestii, żeby była stosowana wobec dzieci - wskazał Niedzielski.

Szczepionka na koronawirusa w Polsce

Szef resortu zdrowia zapewnił w TVN24, że szczepionki będą dystrybuowane i przechowywane w sposób bezpieczny. - Na tym polega nowoczesna logistyka, która tutaj jest pod pieczą Agencji Rezerw Materiałowych, żeby określone ilości dawek trafiały z tych centrów dystrybucyjnych do poszczególnych zespołów szczepiennych - powiedział.

Zwrócił uwagę, że w wymogach konkursowych miejsc, gdzie mają być wykonywane szczepienia narzucono liczbę szczepień, która ma być wykonywana. - Ona nie jest przypadkowa. Mówimy tu o 150 tygodniowo, bo ona odnosi się do tego, jak zarządzać sprawnie logistyką - powiedział. Wyjaśnił, że są państwowe centra w regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w których jest zaplecze pozwalające na przechowywanie szczepionek, które wymagają specjalnych warunków.

Niedzielski był też pytany o to, jakie grupy będą szczepione w następnej kolejności - po seniorach i służbach mundurowych. - Tutaj chcemy tę decyzję podjąć wspólnie, wspólnie z państwem, wspólnie ze wszystkimi. W poniedziałek chcemy przedstawić taką kompleksową strategię, która będzie się nazywała narodowym programem szczepienia przeciwko covidowi. Tam będą wskazane propozycje kolejnych grup, ale chcemy to poddać konsultacjom społecznym - podkreślił minister zdrowia.

RadioZET.pl/PAP