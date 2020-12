Szczepionka na koronawirusa dostępna w czwartek? Prof. Horban odpowiada

Szczepionka na koronawirusa zostanie dopuszczona do użytku w Polsce w najbliższy czwartek? W ostatnim czasie pojawiły się takie spekulacje. Między innymi do tej kwestii odniósł się na antenie TVP Info doradca premiera ds. Covid-19, profesor Andrzej Horban.

Szczepionka na koronawirusa dostępna będzie już niedługo? Kwestię tę poruszył doradca premiera ds. Covid-19, profesor Andrzej Horban. Pytany w TVP Info o konsultacje i strategię dotyczące wprowadzenia w Polsce szczepień przeciwko SARS-CoV-2 prof. Horban powiedział, że te konsultacje odbywają sę na poziomie Rady Medycznej i trwają już od jakiegoś czasu. - Jesteśmy w ostatniej fazie pisania tej strategii, mam nadzieję, że dzisiaj w nocy lub jutro rano ta praca zostanie zakończona" - dodał.

Zaznaczył jednocześnie, że póki co w dokumencie określającym strategię rząd nie jest jeszcze w stanie "tak dużo doprecyzować, bo mamy bardzo dużo pytań wynikających z logistyki szczepionki lub z niewiedzy, która szczepionka zostanie dopuszczona do obrotu".

Kiedy szczepienia na Covid-19? "Dziś w nocy lub jutro rano zakończymy prace nad strategią szczepień"

Generalnie chodzi o zorganizowanie takich zasad szczepienia, żeby jak najwięcej osób jak najszybciej odniosło z tego pożytek - wskazał prof. Horban. Jak dodał, podczas konsultacji dyskutowane jest m.in., kogo należy szczepić w pierwszej kolejności. Wskazał w tym kontekście na osoby starsze, które - mówił - "są najbardziej narażone na śmierć" oraz na osoby pracujące bezpośrednio z pacjentami zakażonymi, czyli personel medyczny oraz laboratoryjny.

Pytany o spekulacje, że szczepionka miałaby zostać dopuszczona już w czwartek, doradca premiera odparł: "chyba nie, dlatego, że cała Unia Europejska przyjęła jednolitą strategię". Dodał też, że "do komisji, która bada dowody skuteczności szczepionek, czyli wyniki badań klinicznych, dane spływają na bieżąco i poddawane są analizom". Wyjaśnił, że komisja ta podjęła zobowiązanie, że skuteczność i bezpieczeństwo jednej ze szczepionek mają być ocenione nie później niż do 29 grudnia, a drugiej na początku stycznia. - Może będzie to wcześniej, jeżeli tego typu dokumenty zostaną złożone - mówił. Ale - dodał - te odległości czasowe na poziomie 2,3 tygodni są już "bardzo niedaleko".

