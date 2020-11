Premier o szczepionce na COVID-19. Czy będzie obowiązkowa?

Szczepionka na koronawirusa wyprodukowana przez koncern farmaceutyczny Pfizer we współpracy z firmą BioNTech SE wykazuje ponad 90-procentową skuteczność - ogłoszono w poniedziałek. Do tej informacji odniósł się na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Kiedy szczepionka pojawi się w Polsce i czy będzie obowiązkowa?

Szczepionka na koronawirusa jest skuteczna w ponad 90 procentach. Amerykański koncern Pfizer oświadczył, że w 2021 r. będzie mógł wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji. Mateusz Morawiecki na poniedziałkowej konferencji prasowej nazwał te zapowiedzi "dobrą wiadomością, która niesie nadzieję na szybsze zakończenie walki z koronawirusem niż jeszcze parę tygodni, parę dni temu większość ekspertów sądziła".

Premier podczas konferencji prasowej przekazał, że polski rząd w sierpniu przystąpił do unijnego porozumienia ws. szczepionek przeciwko koronawirusowi. Dodał, że dotyczy to firmy Pfizer i 8 innych firm intensywnie pracujących nad szczepionką.

Szczepionka na koronawirusa. Kiedy? Czy będzie obowiązkowa?

Kiedy Polska dostanie szczepionkę na koronawirusa? Jako prawdopodobny termin szef rządu wskazał wiosnę przyszłego roku. Zapewnił, że Polska otrzyma szczepionki w tym samym czasie, co inne kraje UE. - Chcemy mieć co najmniej dwadzieścia kilka milionów szczepionek. Pewnie nastąpi to wiosna przyszłego roku. Chcemy tak szybko dostać te szczepionki, jak inne kraje UE i dostaniemy je w tym samym czasie - powiedział Morawiecki.

Premier zwrócił uwagę, że "ta konkretna szczepionka - z tego, co zdołał wyczytać - będzie wymagała sporych zasobów chłodni, ponieważ musi być przechowywana w temperaturze bardzo niskiej, poniżej -80 stopni". - W związku z tym te chłodnie na pewno będą musiały być w odpowiednich miejscach rozlokowane i tym się już dzisiaj zajmujemy. Tym, żeby proces dystrybucji i szczepienia przebiegał możliwie szybko - powiedział premier podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Szef rządu zaznaczył, że jako pierwsi szczepionkę otrzymają seniorzy oraz przedstawiciele służb mundurowych. Jak podkreślił, szczepienie będzie dobrowolne, czyli zaszczepione zostaną tylko te osoby, które wyrażą taką zgodę.

- Miejmy na uwadze, że to sprawa, która będzie dotyczyć każdego Polaka - każdego Polaka, który będzie chciał się zaszczepić. W pierwszej rzeczywiście kolejności najbardziej mi zależy na tych naszych najsłabszych, na tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy: na naszych mamach, ojcach, dziadkach i babciach i oczywiście na pracownikach służby zdrowia i służb mundurowych, którzy tyle z siebie dają - podsumował Mateusz Morawiecki.

RadioZET.pl/PAP