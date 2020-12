Kiedy szczepionkę na koronawirusa otrzyma grupa pierwsza, to znaczy m.in. seniorzy i nauczyciele? Do tej kwestii na antenie Polsat News odniósł się szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk.

Szczepionkę na koronawirusa w pierwszej kolejności otrzymają pracownicy służb medycznych. Szczepienia rozpoczną się już niedługo, 27 grudnia br. Pierwsi medycy przyjmą szczepionkę Comirnaty w warszawskim Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA. W niedzielę zaszczepionych zostanie już 300 osób, którzy tam pracują co łącznie zajmie kilka godzin. Jak przekazali przedstawiciele CSK MSWiA, pięć osób ma otrzymać pierwszą dawkę szczepionki publicznie – chodzi o to, by zachęcić jak największą liczbę Polaków do zaszczepienia się przeciw Covid-19.

Kiedy natomiast szczepionkę na koronawirusa otrzyma tzw. grupa 1, czyli m.in. seniorzy, nauczyciele i służby mundurowe? Kwestię tę skomentował na antenie Polsat News Michał Dworczyk, szef KPRM. - Jest bardzo prawdopodobne, że w styczniu przejdziemy do szczepienia grupy pierwszej, czyli do tej, do której zakwalifikowani są seniorzy i wybrane zawody takie jak przedstawiciele służb mundurowych i nauczyciele – powiedział.

Kiedy szczepienia seniorów i nauczycieli? Szef KPRM podał datę

Szef KPRM potwierdził, że od stycznia 2021 r. co tydzień do Polski ma być dostarczanych około 300 tysięcy dawek szczepionki. - Pamiętajmy, że te 300 tys. dawek trzeba podzielić na pół, bo do zaszczepienia zawsze potrzebne są dwie dawki – podkreślił.

W związku z tym jest zbyt wiele zmiennych, by powiedzieć, że w tym i tym miesiącu 40-letni, czy 50-letni Polacy, którzy nie są uwzględnieni w grupie 0, czy grupie 1 będą mogli się szczepić – oznajmił Dworczyk.

