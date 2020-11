Premier Mateusz Morawiecki ogłosił ostatnio, że jest "wysoce prawdopodobne", że w połowie stycznia będzie już dostępna szczepionka przeciw koronawirusowi. Do tych słów odniósł się dr Paweł Grzesiowski. Zdaniem immunologa, na efekty szczepień trzeba będzie poczekać przynajmniej kilka miesięcy.

W sobotę Mateusz Morawiecki i inni przedstawiciele rządu ogłosili, że obecne restrykcje w walce z koronawirusem, trwać będą przynajmniej do okresu okołoświątecznego. Oznacza to m.in. naukę zdalną dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i średnich oraz zamknięcie lokali gastronomicznych (stacjonarnie, ale nadal mogą działać w formułach "na wynos" i "na dowóz") i placówek kulturalnych.

Morawiecki: 100 dni solidarności, potem szczepionka

Morawiecki ogłosił również, że ferie zimowe 2021 roku zostaną skumulowane w jednym przedziale czasowym dla wszystkich województw i potrwają od 4 do 18 stycznia, a więc rozpoczną się zaraz po okresie świąteczno-noworocznym.

- Przed nami pewien okres, który nazywamy "100 dni solidarności". To dlatego, że na końcu tego okresu jest wysoce prawdopodobne, że będzie dostępna szczepionka - stwierdził szef rządu.

Słowa Morawieckiego skomentował gość "Porannej Rozmowy" w Gazeta.pl, dr Paweł Grzesiowski. Immunolog nie zgadza się z optymistycznym założeniem władz, jakoby ewentualne pojawienie się szczepionki w połowie stycznia miało już wtedy rozwiązać problemy z koronawirusem.

Grzesiowski: efekty szczepienia w maju, czerwcu

- Muszę powiedzieć, że jestem przyzwyczajony do takiej strategii, jeśli chodzi o zdrowie publiczne, żeby nie stawiać wszystkiego na jedną kartę i nie obstawiać tylko jednego konia, że tak się wyrażę. [...] Mam takie poczucie, że zostało takie wytworzone wrażenie. Wytrzymajmy do połowy stycznia, bo potem już wszystko uratuje szczepionka. Ja bym był tutaj bardzo ostrożny - mówił.

Grzesiowski wymienił również powody, dla których - jego zdaniem - należy tę ostrożność zachować. Uważa, że przede wszystkim musi minąć więcej czasu, aby wystarczająca część populacji została poprawnie i skutecznie zaczepiona.

- Po pierwsze, żeby zaszczepić istotną liczbę osób, musimy przynajmniej trzy, cztery miesiące realizować szczepienia. Jeśli będą to szczepionki, które są w tej chwili gotowe do rejestracji, to pamiętajmy, że mamy dwa podejścia, czyli dwie dawki w odstępie trzech, czterech tygodni - powiedział w rozmowie z Gazeta.pl.

- Czyli sam proces szczepienia i nabywania odporności trwa około półtora do dwóch miesięcy, czyli my od połowy stycznia, jeśli szczepionka będzie dostępna, zaczniemy szczepić, ale efekty epidemiologiczne szczepienia my możemy zauważyć dopiero gdzieś koło maja, czerwca - dodał.

Koronawirus w Polsce. 23 listopada - RAPORT

Zdaniem Grzesiowskiego, nie można "absolutnie roztaczać takiej wizji, że szczepionka rozwiąże nasze problemy do przyszłego lata". - Niestety musimy łączyć szczepienia z lockdownem, z ostrożnie uruchamianym szkolnictwem, ostrożnie uruchamianymi innymi dziedzinami życia społecznego i gospodarczego po to, żeby nie dopuścić do trzeciej fali, czyli tego, czego wszyscy się spodziewamy mniej więcej na wiosnę, około marca - podsumował lekarz.

Przypomnijmy, że w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 15 002 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Poinformowano także o śmierci 156 osób. W niedzielę liczba zachorowań na koronawirusa w Polsce wyniosła 18 467 zakażeń i 330 ofiar śmiertelnych, natomiast w sobotę 24 213 zachorowań 574 zgony.

RadioZET.pl/Gazeta.pl/PAP