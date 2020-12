Szczepionka na koronawirusa zwolni z noszenia maseczki? Szef KPRM odpowiada

Szczepionka na koronawirusa pozwoli wyeliminować maseczki z przestrzeni publicznej? O tę kwestię między innymi pytany był szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk podczas wtorkowej konferencji prasowej. Chodzi o benefity dla osób, które zdecydują się zaszczepić przeciw Covid-19. Padło pytanie, czy jednym z nich będzie możliwość niezakrywania nosa i ust. - Nie ma w tej chwili takich zapisów w dokumencie, które mówiłyby o nienoszeniu maseczki - odparł szef KPRM.

Z kolei odpowiadając na pytanie o kwestię potwierdzania zaszczepienia się danej osoby Dworczyk powiedział, że pacjent będzie otrzymywał takie potwierdzenie bądź w POZ w formie wydruku, bądź będzie generowany kod QR po przyjęciu drugiej dawki szczepionki.

Szef KPRM został też zapytany o to, jak proces szczepień będzie wyglądał w przypadku osób wykluczonych komunikacyjnie. - Przy każdym punkcie szczepień będą działały mobilne zespoły i w ten sposób będziemy docierać do tych osób, które same nie mogą dotrzeć do punktu szczepień - zapowiedział Dworczyk.

Szczepionka na koronawirusa zwolni z obowiązku noszenia maseczki? Dworczyk odpowiada

Dworczyk powiedział na konferencji prasowej, że szczepionki przygotowane przez różne firmy są tak samo skuteczne i rząd nie preferuje żadnej konkretnej firmy. - Szczepienia zaczną się w styczniu, ale podkreślamy, że dokładny termin jest uzależniony od producenta, dopóki producent nie uzyska wszystkich zgód, aby te szczepionki były używane na terenie UE, nie rozpoczniemy dystrybucji i programu szczepień - podkreślił Dworczyk.

Powtórzył, że jeżeli deklaracje producentów spełnią się, to program szczepień rozpocznie się w styczniu. - Jesteśmy do tego od strony organizacyjnej przygotowani - zadeklarował szef KPRM.

Główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban przestrzegł, aby nie liczyć, iż wszyscy zostaną zaszczepieni w styczniu czy lutym. - To będzie proces wielomiesięczny, długotrwały z paru powodów. Po pierwsze te szczepionki będą produkowane sukcesywnie, nikt nie wyprodukuje kilku miliardów dawek od razu, a po drugie - ze względów logistycznych - podkreślił Horban.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAPTVN24