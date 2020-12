Agata Kornhauser-Duda przyjmie szczepionkę na koronawirusa w tym samym czasie co inni nauczyciele, w ramach Narodowego Programu Szczepień? Do tej kwestii odniósł się na antenie TVP1 prezydencki minister Andrzej Dera.

Agata Korhnauser-Duda przyjmie szczepionkę na koronawirusa "w swojej kolejności", czyli w tym samym czasie co inni nauczyciele? Mogłoby to oznaczać, że jako nauczycielka zrobi to przed prezydentem Andrzejem Dudą. Kwestię tę skomentował na antenie TVP1 prezydencki minister Andrzej Dera. - Jest nieczynną nauczycielką, więc nie będzie korzystała z przywilejów szczepienia dla nauczycieli, bo nie pracuje w tej chwili w szkolnictwie. A to jest przygotowane po to, żeby nauczyciele, którzy będą uczyli dzieci, byli zaszczepieni, żeby to po prostu odbywało się we właściwej kolejności - wyjaśnił.

Myślę, że nikt z kancelarii prezydenta - ani pan prezydent, ani pani prezydentowa - nie będzie przeskakiwał tej kolejki - podkreślił minister. - Bo to trzeba uszanować, bo to, co rząd zaproponował, jest bardzo rozsądne, bardzo dobre i powinniśmy w tej kolejności się po prostu szczepić - zaznaczył Andrzej Dera.

Zgodnie z przyjętym w grudniu przez rząd Narodowym Programem Szczepień, szczepionki na Covid-19 mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. Program szczepień zakłada cztery etapy przeprowadzania zabiegów. Podczas Etapu 0 szczepienia otrzymają m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (m.in. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

W ramach Etapu 1. szczepienie będą mogli otrzymać pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60 lat (w kolejności od najstarszych) i służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie. W tym etapie szczepienia otrzymają również nauczyciele.

