Szczepienie na koronawirusa trzeba będzie powtarzać? Nie wyklucza tego prof. Gut. - Jeżeli spełni się czarny scenariusz, że Covid jest taki, jak inne koronawirusy, to szczepienie będzie trzeba powtarzać mniej więcej co trzy lata - podkreślił w sobotę wirusolog.

Szczepionka na koronawirusa ma ponad 90 proc. skuteczności - ogłosił amerykański koncern Pfizer. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji. Projekt szczepionki jest rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE.

W środę Komisja Europejska zatwierdziła umowę z obiema firmami na zakup 300 mln dawek. Premier Mateusz Morawiecki w piątek spotkał się z przedstawicielami firmy Pfizer; spotkanie było poświęcone współpracy w przygotowania zakupu i dystrybucji szczepionek na Covid-19.

Szczepionka na koronawirusa. Prof. Gut: możliwe, że szczepienie trzeba będzie powtarzać co 3 lata

Prof. Gut pytany w sobotę w Polskim Radiu 24, ile tych szczepionek trafi do Polski odparł, że "my działamy poprzez Unię, gdzie proporcjonalnie do liczby mieszkańców zostaną podzielone szczepionki".

"Liczę, że przypadnie nam około maksimum 10 mln" - podkreślił wirusolog. "Czyli i tak maseczki nam zostaną" - dodał.

Na uwagę, że możemy nosić maseczki jeszcze przez kilka lat Gut odparł: "Zwłaszcza, że jeżeli spełni się czarny scenariusz, że Covid jest taki, jak inne koronawirusy, to mniej więcej szczepienie będzie trzeba co trzy lata powtarzać".

RadioZET.pl/ PAP/ Polskie Radio 24