Szczepionka na koronawirusa może być dostępna dla ponad 80 procent europejskiej populacji – tak twierdzi szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen. - Uzgodniliśmy z BioNTech-em i Pfizerem rozszerzenie kontraktu o nowe porozumienie, dzięki któremu możemy kupić dodatkowo 300 mln dawek szczepionki. Innymi słowy, to pozwoli nam podwoić liczbę dawek szczepionki Pfizer/BioNTech. Jestem szczególnie zadowolona, że 75 mln dawek z tego zamówienia będzie dostępne w II kwartale. Reszta zostanie dostarczona w III i IV kwartale - powiedziała von der Leyen na konferencji prasowej.

W ubiegłym roku KE podpisała umowę z Pfizer/BioNTech na dostawę 300 mln dawek, więc aneks do niej pozwoli krajom UE kupić 600 mln od obu firm. - To sprawdzona szczepionka. Cała procedura dopuszczenia została przeprowadzona. Kraje członkowskie o tym wiedzą i wiedzą, jak sobie z tym radzić, znają proces logistyczny. Daje to pewność planowania - przekonywała szefowa KE. Przypomniała też, że w środę KE zdecydowała o dopuszczeniu do obrotu szczepionki firmy Moderna. - Z tymi dwoma dopuszczonymi szczepionkami mamy wystarczająco dawek, żeby zaszczepić 380 mln Europejczyków. To ponad 80 proc. europejskiej populacji. Inne szczepionki dojdą w kolejnych tygodniach i miesiącach - zapewniła.

Szefowa KE o szczepieniach. "Mamy dość szczepionek, żeby zaszczepić ponad 80 procent populacji"

Odpowiadając na pytanie, czy - jej zdaniem - nowy kontrakt zniechęci poszczególne państwa członkowskie do prób zdobywania szczepionek na własną rękę podkreśliła, że obowiązujące prawnie uzgodnienia nie dopuszczają "równoległych negocjacji, równoległych kontraktów", a umowy z firmami UE negocjuje w imieniu 27 państw członkowskich. Jak podkreśliła, "żaden kraj UE na tych prawnie wiążących podstawach nie może negocjować równolegle, ani zawierać równolegle umów".

Zaprzeczyła też, by UE zamówiła zbyt małą liczbę szczepionek w trakcie negocjacji. Zwróciła uwagę, że popyt na nie jest ogromny, a możliwości produkcyjne muszą zwiększać się stopniowo, co też się dzieje. Dodała, że w kontraktach z koncernami Unia zabezpieczyła w sumie więcej dawek szczepionek, niż potrzeba, aby zaszczepić całą europejską populację. - W portfolio mamy 2,3 mld dawek - poinformowała. - Europa będzie miała więcej niż potrzeba szczepionek w odpowiednim terminie. Dowodzi to, że poszliśmy właściwą drogą. Chcemy dalej wspólnie pracować. Jesteśmy silniejsi, jeśli trzymamy się razem - przekonywała przewodnicząca KE. Oświadczyła też, że Komisja ma wiele projektów i planów na rok 2021. Zwłaszcza w dziedzinie odbudowy gospodarki. "Musimy jednak najpierw pokonać pandemię. A to oznacza, że musimy zaszczepić tak wielu Europejczyków, jak to możliwe i tak szybko jak się da" - podkreśliła.

Pytana o szanse dla rosyjskiej szczepionki Sputnik V na unijnym rynku, odpowiedziała, ze każdy taki produkt musi przejść autoryzację Europejskiej Agencji Leków (EMA), aby mógł być dopuszczony do obrotu. - Pełna transparentność, wszystkie dane muszą być przekazane - podkreśliła. Dodała, że najważniejsze jest to, aby UE dostarczała obywatelom bezpieczne i efektywne szczepionki.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP