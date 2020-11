Szczepionka przeciw COVID-19 będzie w Polsce obowiązkowa? Jak zapewnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska "rząd nie chce zmuszać Polaków do szczepienia". Jednocześnie podkreślił, że MZ będzie starało się przekonać wszystkich, że to jedyna metoda, aby zakończyć pandemię.

Szczepionka przeciw COVID-19 nie będzie w Polsce obowiązkowa - przekonuje wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. Wcześniej Mateusz Morawiecki i Adam Niedzielski zapewniali, że szczepienia będą dobrowolne, ale celem rządu jest zaszczepienie całej dorosłej populacji Polaków. Kraska był pytany w Polskim Radiu czy te wypowiedzi nie przeczą sobie.

- Rzeczywiście nie chcemy Polaków zmuszać do tego szczepienia, ale chcemy ich przekonać, że to jest jedyna metoda, aby zakończyć pandemię, jedyna metoda, aby powrócić do normalności. Oczywiście musimy Polaków do tego przekonać pokazując, że ta szczepionka jest nie tylko skuteczna, ale także bezpieczna. To jest nieodzowny warunek, każdego szczepienia, żeby osoba, która poddaje się temu szczepieniu była absolutnie pewna, ze ta szczepionka nie powoduje, żadnych niepokojących skutków ubocznych - powiedział wiceminister zdrowia.

Szczepionka przeciw COVID-19 obowiązkowa czy dobrowolna? Waldemar Kraska komentuje

Wyraził nadzieję, że wyszczepialność w Polsce tą szczepionką będzie jak największa, bo - jak zaznaczył - tylko zaszczepienie, czy uodpornienie 60 proc. populacji gwarantuje zatrzymanie pandemii. - Myślę, że chyba wszyscy jesteśmy już zmęczeni tymi miesiącami walki z epidemią, więc myślę, że Polacy podejdą do tego rozsądnie i zaszczepią się wszyscy i zakończymy ten trudny dla Polaków czas - wskazał.

Kraska odniósł się też do sondażu przeprowadzonego dla Dziennika Gazety Prawnej, z którego wynika, że 50,2 proc. Polaków nie chce się zaszczepić przeciwko COVID-19.

Komentując go wskazał na niską wyszczepialność przeciwko grypie w Polsce. Jak mówił, w latach ubiegłych szczepiło się około 4 proc. populacji, podczas gdy w innych krajach europejskich jest to nawet 80 proc. - Dlatego wielką rolę będzie miała kampania medialna, abyśmy przekonali większość Polaków do tego, by zaszczepili się przeciwko koronawirusowi - powiedział.

Wiceminister pytany był też, czy rząd zakupi szczepionki dla całej populacji dorosłych Polaków, czyli dla 31 mln osób. - Tak, mamy takie plany, by ta szczepionka była dla każdego dorosłego Polaka. Mam nadzieję, że wszyscy z tego skorzystają - odpowiedział.

RadioZET.pl/ Polskie Radio/ PAP