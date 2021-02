Jest kolejna szczepionka gotowa do rejestracji w Unii Europejskiej. Johnson & Johnson złożył w Europejskiej Agencji Leków wniosek o rejestrację swojego preparatu. To będzie już czwarta szczepionka dopuszczona do użytku w krajach wspólnoty. Wyróżnia się tym, że zapewnia odporność po podaniu wyłącznie jednej dawki.