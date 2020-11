Szczepionka na koronawirusa jest skuteczna w ponad 90 procentach. Amerykański koncern Pfizer oświadczył, że w 2021 r. będzie mógł wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji. Mateusz Morawiecki na poniedziałkowej konferencji prasowej nazwał te zapowiedzi "dobrą wiadomością, która niesie nadzieję na szybsze zakończenie walki z koronawirusem niż jeszcze parę tygodni, parę dni temu większość ekspertów sądziła".

Premier podczas konferencji prasowej przekazał, że polski rząd w sierpniu przystąpił do unijnego porozumienia ws. szczepionek przeciwko koronawirusowi. Dodał, że dotyczy to firmy Pfizer i 8 innych firm intensywnie pracujących nad szczepionką. Jako prawdopodobny termin dotarcia szczepionki do Polski, szef rządu wskazał wiosnę przyszłego roku. Zapewnił, że otrzymamy szczepionki w tym samym czasie, co inne kraje UE.

Co jednak o szczepieniach sądzą sami Polacy? Ilu z nas planuje się zaszczepić przeciw koronawirusowi, a ilu kategorycznie tego odmawia? Zapytała o to pracownia SW Research na zlecenie internetowej redakcji "Rzeczpospolitej".

Sondaż: Polacy chcą się zaszczepić przeciw koronawirusowi?

28,7 proc. respondentów zamierza zaszczepić się przeciwko Covid-19, jeśli pojawi się taka szczepionka i będzie zatwierdzona do użycia. 33,2 proc. nie zamierza się szczepić, a 38,1 proc. nie podjęło w tej sprawie decyzji - wynika z sondażu.

- Szczepić nie zamierza się 35 proc. kobiet i 31 proc. mężczyzn. Szczepieniu nie zamierza poddać się blisko co drugi badany z najmłodszej grupy wiekowej i prawie 40 proc. osób o dochodach powyżej 5 tys. zł. Częściej niż ogół badanych zaszczepić się nie mają zamiaru respondenci z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób - mówi w rozmowie z rp.pl o wynikach badania Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 3 -4 listopada. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

RadioZET.pl/PAP/rp.pl