Szczepionki na koronawirusa dopuściła w środę Wielka Brytania. Tamtejszy rząd postawił na preparat firm Pfizer i BionTech, wyróżniający się blisko 95 proc. skutecznością, ale wymagający zarazem trudnych warunków (przechowywanie w temp. minus 70 stopni Celsjusza). Informację o powszechnej dostępności szczepionek od przyszłego tygodnia przekazał premier Boris Johnson.

Z instrukcji przekazanej przez producenta wynika, że szczepionka może powodować niepożądane działania. Są one jednak łagodne i ustępują w ciągu kilku dni.

Szczepionka na Covid-19 powoduje skutki uboczne. Krótkotrwałe i niegroźne

Ulotkę dla pacjentów zamieszczono na stronach internetowych brytyjskiego rządu. Zawiera ona informację dla pracowników służby zdrowia ws. sposobu podawania szczepionki oraz opis potencjalnych skutków ubocznych.

Szczepionkę przeznaczono na Wyspach Brytyjskich w celu uodporniania się, w celu zapobiegania chorobie Covid-19. Jest ona przeznaczona dla dorosłych i młodzieży od 16. roku życia.

Rząd ostrzegł, by nie stosować szczepionki w przypadku, gdy ktoś jest uczulony na którąś ze znajdujących się w niej substancji, a także, by skonsultować się z lekarzem w przypadku problemów po wcześniejszym podaniu tej szczepionki. Do tego dochodzą przypadki choroby z wysoką gorączką, osłabionego układu odpornościowego, problemów z krwawieniem lub stosowania leku hamującego krzepnięcie krwi - to również są przeciwskazania do szczepień.

Z góry zalecono, by szczepionki nie podawać kobietom w ciąży. Natomiast po zaszczepieniu zaleca się unikanie zajścia w ciążę przez dwa miesiące. Konieczne będą dwa zastrzyki tej samej dawki szczepionki w odstępie 21 dni, a ochrona przed Covid-19 pojawi się co najmniej siedem dni po drugiej dawce szczepionki.

Producent wskazał, że mogą pojawić się skutki uboczne. Większość z nich jest łagodna lub umiarkowana i ustępuje w ciągu kilku dni od pojawienia się. Wyszczególniono następujące działania niepożądane: bardzo częste (częściej niż u 1 na 10 osób): ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni, dreszcze, ból stawów, gorączkę. Nieco rzadziej (poniżej 1 na 10 przypadków) mogą pojawić się nabrzmienia bądź zaczerwienienia w miejscu zastrzyku, nudności.

Rzadziej mogą przytrafić się powiększone węzły chłonne i złe samopoczucie. Wskazano, że razie potrzeby można zastosować leczenie objawowe produktami leczniczymi przeciwbólowymi i/lub przeciwgorączkowymi (np. produktami zawierającymi paracetamol).

RadioZET.pl/PAP