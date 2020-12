Brytyjskie czasopismo medyczne "The Lancet" opublikowało we wtorek recenzowany artykuł naukowy, z którego wynika, iż szczepionka przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca ma ok. 70-proc. skuteczności. Była ona podawana na dwa sposoby, z czego w jednym z nich nie przebadano osób po 55 roku życia, znajdujących się w grupie ryzyka.