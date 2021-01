Czy niewykorzystane szczepionki się zmarnują? Poseł KO Michał Szczerba zapytał o to szefa KPRM Michała Dworczyka. - Jeśli w punktach szczepień zostają dawki szczepionki z puli dla grupy 0 i istnieje ryzyko ich niewykorzystania, można nimi szczepić seniorów - odpowiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Wiceszef sejmowej komisji polityki senioralnej Michał Szczerba poruszył na Twitterze kwestię utylizacji dawek szczepionki na koronawirusa. "Na pytanie, czy krakowski szpital może szczepić pacjentów 80+, jeśli pod koniec dnia zostaną wolne fiolki z puli grupy 0, które się przeterminują, NFZ odpowiada, że nie może. Czyli lepiej wylewać do zlewu, niż szczepić najstarszych seniorów? Chyba czas to zmienić Michale Dworczyk" - napisał.

Szczerba zapytał o niewykorzystane szczepionki. Dworczyk odpowiada

Zgodnie z odpowiedzią Michała Dworczyka przytoczoną kwestię reguluje rządowe rozporządzenie. "Ale to nieprawda. Zgodnie z rozporządzeniem epidemicznym Roz. 3a, par. 28a ust. 2 - mogą szczepić seniorów..." - napisał szef KPRM, podając link do zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii" przyjętej 14 stycznia.

Z zapisów, na które powołał się Dworczyk, wynika, że w sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się odstępstwo od generalnego obowiązku stosowania podczas szczepień wskazanej kolejności i szczepienie osób z innych grup w ramach jednego etapu, a także w ramach różnych etapów.

"Przekażę dyrektorowi Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie, który dostał taką odpowiedź z NFZ na zadane pytanie" - odpowiedział Szczerba. W kolejnym wpisie kontynuował: "Rozporządzenie weszło w życie 15 stycznia, być może odpowiedź z NFZ przyszła wcześniej. Jeśli nowa regulacja to zmienia, to należy przyklasnąć Panie Ministrze".

W niedzielę rano na rządowych stronach podano, że od początku szczepień w Polsce zutylizowano 1369 dawek szczepionki. W poniedziałek rozpoczynają się szczepienia pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej. Do tej pory chęć zaszczepienia się zadeklarowało ok. 70 proc. mieszkańców DPS, czyli ok. 70 tys. osób.

Aby otrzymać szczepionkę, mieszkańcy DPS-ów nie będą musieli opuszczać placówek. Będą do nich kierowane mobilne punkty szczepień. Będą to punkty z Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które opiekują się danym domem, a w przypadku braku POZ, będzie to mobilny punkt ze szpitala węzłowego.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP