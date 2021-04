41-latka zaszczepiła się AstraZeneką. "Nigdy nie czułam takiego bólu"

41-letnia mieszkanka Wielkiej Brytanii szczepionkę przyjęła 12 marca, ale nadal cierpi z powodu silnych objawów. Po przyjęciu preparatu jej całe ciało - twarz, ramiona, klatka piersiowa, plecy i nogi pokryły się bolesną, czerwoną wysypką. Niepożądany odczyn poszczepienny pojawił się niemal od razu po wakcynacji.

Szkocja. Przyjęła szczepionkę AstraZeneca. "Moje ciało było obolałe i gorące"

- Moje ciało było tak obolałe i gorące - relacjonowała Leigh King w rozmowie z portalem Daily Mail. - Nigdy nie czułam takiego bólu - podkreśliła i dodała, że był to najgorszy dzień w jej życiu. Kobieta przyznała, że trzykrotnie odwiedziła szpital, żeby ulżono jej w cierpieniu, ale za każdym razem odsyłano ją z kwitkiem, mimo że ból był bardzo silny i nie mogła ruszyć się z miejsca.

41-latka podkreśla, że jest zdrowa, nie należy do grupy ryzyka ani nie bierze leków. Od kiedy cierpi z powodu wysypki, jej syn boi się do niej podejść, ponieważ nie rozumie, co się dzieje.

Do tej pory w Wielkiej Brytanii wykonano ponad 34 miliony szczepień, z których większość dostarczyła firma AstraZeneca. Wysypka jest „rzadkim” efektem ubocznym tej szczepionki i dotyka jednej na 100 osób. Jak dotąd odnotowano 3795 takich przypadków.

Brytyjscy dermatolodzy podkreślają, że wysypka może być wywołana „wieloma innymi przyczynami, a nie samą szczepionką”. Może być efektem alergii pokarmowych, ukąszenia owadów czy narażenia na zimno.

