Kolejne szkoły w Polsce zamykane. Środowe liczby podane przez MEN są rekordowe

Koronawirus wciąż jest wykrywany w szkołach, a co za tym idzie, kolejne placówki przechodzą ze standardowego nauczania na mniej standardowe nauczanie zdalne albo hybrydowe. Jak wynika z danych udostępnionych w środę przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tego dnia w trybie mieszanym albo zdalnym działało prawie 450 szkół. To najwięcej od początku nowego roku szkolnego.

Funkcjonowanie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych – stan na 30 września:

48 047 – tryb stacjonarny (99,10 proc. wszystkich),

– tryb stacjonarny (99,10 proc. wszystkich), 343 – tryb mieszany (tj. 0,70 proc. wszystkich),

– tryb mieszany (tj. 0,70 proc. wszystkich), 104 – tryb zdalny (tj. 0,20 proc. wszystkich).

Dzień wcześniej sytuacja wyglądała nieco lepiej. W trybie mieszanym pracowało 289 placówek, a w trybie zdalnym - 89. Poprzedni rekord w dziennym raporcie MEN zanotowano w ubiegły piątek, gdy hybrydowo pracowało 321 placówek, a z domu uczyli się uczniowie 106 szkół.

Jeszcze w ubiegłym tygodniu rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska, komentując sytuację epidemiczną w szkołach, tłumaczyła, że liczba szkół i placówek oświatowych, które objęte są kształceniem zdalnym lub mieszanym, odzwierciedla ogólną liczbę zakażonych w kraju, czyli po prostu znaczy wzrasta, kiedy rośnie wskaźnik zakażeń ogólnych.

ZNP apeluje do MEN o zmianę przepisów dot. nauki zdalnej i hybrydowej

Przypomnijmy, że dane dotyczą szkół, którym powiatowa inspekcja sanitarna wydała zgodę na pracę w innym trybie nauki niż stacjonarny. Jasno mówią o tym przepisy: dyrektor placówki oświatowej może zawiesić zajęcia w szkole w przypadku możliwości zagrożenia zdrowia uczniów, ale tylko za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego to błąd. ZNP chce, by to dyrektorzy szkół mogli zarządzać przejście na edukację hybrydową lub zdalną bez konieczności uzyskania zgody sanepidu. We wtorek związek zwrócił się do MEN z prośbą o zmianę przepisów.

W liście do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego (który zresztą niedługo żegna się z resortem) ZNP zaproponowało, by dyrektor mógł sam podjąć decyzję o wprowadzeniu na określony czas edukacji zdalnej lub hybrydowej (gdy część uczniów uczy się w domu, a część w szkole) - w porozumieniu z organem prowadzącym, natomiast bez konieczności uzyskania zgody sanepidu. To miałoby pozwolić na zmniejszenie ryzyka zakażeń w przepełnionych placówkach, a nie reagowanie - tak jak to jest obecnie - dopiero, gdy ognisko zakażenia pojawi się w szkole czy przedszkolu.

RadioZET.pl/MEN/PAP