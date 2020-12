Kalendarz roku szkolnego 2020/21. Co zmieni się przez koronawirusa?

Koronawirus w Polsce pokrzyżował plany, dotyczące m.in. ferii zimowych. Przypomnijmy: premier Mateusz Morawiecki – w ramach próby ograniczenia transmisji SARS-CoV-2 w okresie jesienno-zimowym – ogłosił, że tegoroczne ferie zimowe 2020 r. odbędą się w tym samym terminie dla wszystkich województw. Uczniowie odpoczną od zajęć szkolnych w dniach 4-17 stycznia. Czy taka zmiana terminu ferii wpływa na układ dni wolnych w roku szkolnym 2020/21 i przerwy zimowej w 2021 r.? Jak się okazuje, rok 2020/21 zakończy się wcześniej niż poprzedni rok szkolny.

Dni wolne od zajęć w tym roku układają się też inaczej niż w roku 2019/20. W rozporządzeniu, na podstawie którego zmieniono termin tegorocznych ferii, podkreślono, że "w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły lub placówki mogą być zmienione, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostaje bez zmian". Na razie jednak nie ma przesłanek na temat zmiany ich obecnie obowiązujących terminów. Warto podkreślić, że obecnie nauczanie w szkołach – nie licząc wyjątków, takich jak szkoły branżowe (np. praktyki zawodowe) – odbywa się w trybie zdalnym.

Ferie 2021 odbędą się równocześnie dla wszystkich uczniów z całej Polski ‧ fot. gov.pl ‧ fot. gov.pl

Kalendarz roku szkolnego 2020/21. Ferie zimowe i dni wolne od zajęć

Świąteczna przerwa zimowa w tym roku trwa od 23 do 31 grudnia 2020 r. Wszyscy uczniowie wrócą więc do szkoły 2 stycznia 2021 r., po 10 dniach wolnego – tak wynika z kalendarza roku szkolnego 2020/21 r., opublikowanego na stronie rządowej. Jak natomiast wyglądałyby tegoroczne ferie zimowe, gdyby rząd nie wprowadził zmian związanych z koronawirusem? W dniach 18-31 stycznia mieliby je uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Z kolei w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim ferie trwałyby od 25 stycznia do 7 lutego. W lubelskiem, łódzkiem, podkarpackiem, pomorskiem i śląskiem uczniowie odpoczywaliby od szkoły od 1 do 14 lutego. Z kolei wcześniej ustalona data przerwy zimowej dla województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego to 15-28 lutego.

Kalendarz roku szkolnego 2020/21:

23 - 31 grudnia – świąteczna przerwa zimowa,

8 stycznia 2021 r.- Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

29 stycznia - Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

4-17 stycznia 2021 r. – ferie zimowe dla wszystkich województw,

1-6 kwietnia 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna,

30 kwietnia 2021 r. - Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

25 czerwca 2021 r. – koniec roku szkolnego,

26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. – wakacje letnie.

Jeżeli zaś chodzi o egzaminy, jak czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej – matura odbędzie się w dniach 4-20 maja 2021 r. Co do pozostałych, takich jak egzamin ósmoklasisty, egzamin zawodowy i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – ich daty ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. "W rozporządzeniu zostały wprowadzone rozwiązania, które pozwalają na przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego uczestnikom kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które kończą się nie później niż na tydzień przed terminem egzaminu" - czytamy w komunikacie.

Warto również zaznaczyć, że rok szkolny 2020/21 zakończy się o dzień wcześniej niż poprzedni – czyli 25 czerwca, w piątek. Ma na to wpływ fakt, że rozpoczął się też o dzień wcześniej niż poprzedni (2019/20 wystartował 2 września). W roku szkolnym 2020/21 okres nauki trwa od 1 września do 25 czerwca. W 2019/20 zaczynał się 2 września i kończył 26 czerwca, zaś w 2018/19 trwał od 3 września do 19 czerwca.

RadioZET.pl/ews.edubaza.pl/www.gov.pl