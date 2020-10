Szpital polowy powstanie też w Lublinie? Prawie 400 łóżek, 80 z respiratorami

Szpital polowy może powstać również w Lublinie. Jeśli jego utworzenie będzie konieczne, najbardziej prawdopodobna lokalizacja tymczasowego szpitala to Targi Lublin.

Szpital polowy, nazywany przez rządzących tymczasowym, powstaje już na Stadionie Narodowym w Warszawie. Takie szpitale dla chorych na Covid-19 mają powstawać też w innych województwach, za co odpowiadać mają wojewodowie.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka przekazał w poniedziałek, że jeżeli w jego województwie zajdzie taka potrzeba, szpital tymczasowy zostanie utworzony najprawdopodobniej w obiektach Targów Lublin. Szpital ma mieć około 380 łóżek, w tym 80 z respiratorami. To jednak na razie wstępne uzgodnienia.

Na uruchomienie szpitala tymczasowego na terenie Targów Lublin zgodzili się już główni udziałowcy spółki, czyli Targi Poznańskie, a także samorządy Lublina i województwa. Wojewoda podkreślił, że trwają prace nad koncepcją szpitala tymczasowego, aby można go było szybko uruchomić, gdy zapadnie taka decyzja Ministerstwa Zdrowia.

Szpital tymczasowy w Targach Lublin

- Jest wyłoniona grupa osób, które wypracowują szczegóły tej koncepcji. Dzisiaj ją przedstawię w Ministerstwie Zdrowia. Będziemy czekać na decyzje ministerstwa, żebyśmy mogli ten szpital szybko rozwinąć, kiedy zapadnie decyzja ewentualnie o jego uruchomieniu – powiedział Sprawka podczas wideokonferencji

Kwestia kadr dla szpitala tymczasowego będzie rozstrzygana, gdy powstanie jego ostateczna koncepcja medyczna. Wojewoda zapowiedział, że zwróci się w tej sprawie o pomoc do samorządów lekarzy i pielęgniarek, możliwe jest również zaangażowanie studentów lubelskiego Uniwersytetu Medycznego. - W tej chwili decyzji o potrzebie uruchomienia szpitala tymczasowego nie ma. Najpierw będziemy wykorzystywać możliwości istniejące, natomiast chcemy być przygotowani co do projektu szczegółowego tego szpitala – podkreślił wojewoda.

Koronawirus w województwie lubelskim

Obecnie w województwie lubelskim dla pacjentów zarażonych koronawirusem w szpitalach II i III poziomu przeznaczonych jest 814 łóżek, zajętych - już 645. W szpitalach I poziomu są jeszcze 93 łóżka izolacyjno-obserwacyjne, dla pacjentów czekających na wyniki badań. 79 z nich jest zajętych.

W poniedziałek rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka poinformowała o potwierdzeniu w Lubelskiem 526 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Łącznie dotychczas potwierdzono 7390 przypadków zarażenia, 3446 osób wyzdrowiało, 125 zakażonych zmarło. Kwarantanną objętych jest 16 415 osób.

