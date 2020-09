Sztab kryzysowy w Warszawie. "Ponad tysiąc zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni"

Warszawa. W poniedziałek odbył się sztab kryzysowy ws. sytuacji epidemicznej i działań m.st. Warszawy w związku z pandemią koronawirusa. Po jego zakończeniu na konferencji prasowej prezydent miasta Rafał Trzaskowski przekazał, że - zgodnie z jego zarządzeniem - podobne sztaby będą odbywały się cyklicznie, dwa lub trzy razy w tygodniu.

Prezydent stolicy poinformował, że podczas poniedziałkowego sztabu przeanalizowano liczbę zakażeń Covid-19, jaka w chwili obecnej występuje w Warszawie.

W ciągu ostatnich czternastu dni, licząc do niedzieli, stwierdzono 1056 zakażeń koronawirusem w Warszawie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy

Podkreślił jednocześnie, że odebrał dziś także raporty z podlegających mu placówek edukacyjnych oraz podlegających miastu szpitali.

"Kontynuujemy dezynfekcję przestrzeni publicznej. Każdej nocy, jeśli nie pada deszcz, dezynfekowana jest ta przestrzeń, m.in. 200 wiat przystankowych i pętli oraz kilkadziesiąt kilometrów ulic, chodników i placów" - dodał.

Sztab kryzysowy w Warszawie

Mówiąc o edukacji, Trzaskowski wskazał, że od 1 września zawieszono zajęcia w 12 szkołach, a u 87 osób stwierdzono zakażenie Covid-19. 50 z nich to nauczyciele, 31 - uczniowie, a sześcioro to pracownicy administracyjni. Wśród pracowników oświaty na kwarantannie przebywało dotąd 1155 osób.

"Sytuacja jest pod kontrolą, ale to się wszystko może zmienić" - powiedział. Trzaskowski przekazał ponadto, że ze 115 respiratorów dostępnych w stolicy zajętych jest obecnie 70. "Będziemy się starali dbać o to, żeby te respiratory były dostępne" - zaznaczył. Podkreślił, że miasto przede wszystkim ukierunkowane jest na to, aby zapobiegać pojawieniu się ognisk zapalnych w szpitalach.

Prezydent stolicy poinformował również, że w całym Mazowszu wykonuje się ok. 3 tys. testów dziennie podkreślając, że miasto nie otrzymało informacji od wojewódzkiego sanepidu, ile testów wykonywanych jest w samej Warszawie.

Trzaskowski poinformował również, że praktycznie nie ma ognisk zachorowań w DPS-ach, ani żłobkach. "Otrzymujemy natomiast takie informacje, że coraz więcej jest chorych w wieku między 10 a 25 lat" - powiedział Trzaskowski.

"Chcę przypomnieć, że to rząd podejmuje wszystkie decyzje i ponosi odpowiedzialność za sytuacje epidemiczną w kraju" - zaznaczył prezydent Warszawy. W tym kontekście apelował także do rządu o "jeszcze bliższą współpracę", wyrażając przy tym nadzieję, że nie ziszczą się "pesymistyczne scenariusze" związane z rozwojem sytuacji epidemicznej. "Niemniej jednak musimy być na nie gotowi" - zastrzegł prezydent stolicy.

Trzaskowski zaznaczył również, że powiat warszawski na dzień dzisiejszy nie znajduje się w żadnej strefie ostrzegawczej, jeżeli chodzi o sytuację epidemiczną. "Zawsze domagaliśmy się jeszcze większej liczby zaleceń, zwłaszcza jeżeli chodziło o otwieranie kolejnych placówek: czy to żłobków, przedszkoli, czy szkół" - powiedział prezydent stolicy. "Natomiast my nie mamy więcej informacji, niż rządzący" - dodał.

Podkreślił, że miasto liczy w tej kwestii na większą współpracę z rządem. "Przede wszystkim na to, że ewentualne decyzje będą konsultowane z samorządami tak, żeby ta współpraca odbywała się jak najbardziej harmonijnie. Wszystkim nam zależy na tym, żeby ta druga fala Covidu-19 - jeżeli ona nadejdzie - była jak najmniej dotkliwa i wszystkim nam zależy, żeby zabezpieczyć te wszystkie placówki, które są nam podległe" - zapewnił prezydent stolicy.

Pytany o to, ile wolnych łóżek mają szpitale miejskie i czy są przygotowane na wypadek wzrostu zachorowań na koronawirusa w stolicy, Trzaskowski przypomniał, że przypadki zachorowań na Covid-19 kierowane są do szpitala jednoimiennego w Warszawie, gdzie - według jego informacji - w chwili obecnej są miejsca.

"My się przygotowujemy do sytuacji kryzysowej na polecenie rządu, dlatego że to rządzący podejmują decyzje, gdzie kierować pacjentów" - powiedział. Zapewnił, że jeżeli władze stolicy dostaną sygnał, że szpital jednoimienny w Warszawie nie będzie radzić sobie z przyjmowaniem pacjentów i rząd podejmie decyzje, by wyznaczyć inny szpital jednoimienny, bądź też wyznaczyć łóżka na oddziałach zakaźnych w innych szpitalach, które posiadają takie oddziały, to miasto będzie się do tego przygotowywać.

Prezydent Warszawy zaznaczył, że rozważane są różne scenariusze.

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ostatniej doby wykryto 1306 nowych przypadków zakażeń Covid-19. Również w poniedziałek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie podał, że minionej doby na terenie Warszawy potwierdzono 75 nowych zachorowań na koronawirusa, a kolejnych 466 osób objęto kwarantanną domową. Aktualnie na kwarantannie przebywa łącznie 1532 osób, natomiast z powodu podejrzenia zakażenia hospitalizowanych jest 311 osób, przy czym tylko minionej doby liczba ta zwiększyła się o 81 osób. Do tej pory w Warszawie zachorowało 4940 osób, z czego 146 zmarło.

