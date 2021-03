Zapowiedź zamknięcia sklepów budowlanych czy zakładów fryzjerskich od soboty spowodowała, że Polacy ruszyli tłumnie, by skorzystać ze wspomnianych usług. W niespełna godzinę po ogłoszeniu zaostrzenia restrykcji przed stołecznymi sklepami budowlanymi zaczęły zapełniać się parkingi. W sklepach były tłumy kupujących. Z kolei platforma do rezerwacji wizyt u fryzjerów, czy kosmetyczek odnotowała 15-krotnie większy ruch, co skutkowało, że strona nie wytrzymała.

Nowe obostrzenia, zapowiedziane dziś przez premiera i ministra zdrowia wejdą w życie od soboty. Skutkiem kolejnego nagłego zamknięcia całych branż Polacy rzucili się na otwarte – jeszcze półtora dnia – usługi. Sklepy budowlane czy serwisy rezerwujące wizyty u fryzjera przeżywały dziś istne oblężenie.

Przed jednym ze stołecznych marketów budowlanych już po godz. 12, a więc tuż po konferencji, trudno było znaleźć miejsce do parkowania. W sklepie gromadziło się coraz więcej kupujących materiały do remontu lub wykończenia mieszkania.

Rząd ogłosił nowe obostrzenia. Chwilę później - szturm na sklepy budowlane

"Ludzie zaczęli napływać tuż po ogłoszeniu przez rząd, że będą zamknięte markety budowlane" – komentował dla PAP jeden ze sprzedawców. Klienci kupowali płytki, zaprawy, deski, armaturę, a także gniazdka, kable, by zdążyć z zaopatrzeniem się przed zamknięciem branży. Pracownicy porankowi nie kryli radości, że skończą zmianę przed wieczornym oblężeniem sklepu. "Nie chcę nawet myśleć, co się będzie działo po południu i wieczorem" – przyznała kasjerka.

Z kolei przed innym marketem budowlanym w Centrum M1 kierowcy mieli problem już ze znalezieniem wolnego miejsca parkingowego. Zapytana o zakupy jedna z kobiet odparła: "Męża nie ma w domu, jak usłyszałam, że mają zamykać sklepy budowlane, to zaraz przyjechałam po farbę, bo jesteśmy w trakcie remontu" – odpowiedziała. Nie ukrywała niezadowolenia z decyzji rządu. "Ten Morawiecki znów wymyślił, żeby utrudnić nam życie" – mówiła, ze złością ładując kolejny kubeł z farbą do auta.

Oblężenie serwisu z rezerwowaniem fryzjerów i usług kosmetycznych. "Strona padła"

Istne oblężenie widać w czwartek również w branży beauty (fryzjerstwo, usługi kosmetyczne). Platforma do rejestracji wizyt Booksy zarejestrowała 15-krotny wzrost ruchu po konferencji rządzących, zarówno na stronie jak i w aplikacji. Doprowadziło to do zawieszenia serwisu.

"To o 1/3 większe tempo wzrostu ruchu niż w maju 2020 r., kiedy rząd ogłosił otwarcie salonów. Ponad połowa rezerwacji to wizyty na najbliższe dwa dni (czwartek i piątek). Zainteresowanie usługami było tak duże, że serwis padł" – czytamy na platformie. Chcąc skorzystać z usług w branżach, które zostaną wkrótce zamknięte, mamy czas jedynie do piątkowego wieczoru (26.03). Część sieci zapowiada dłuższą pracę przed lockdownem.

"Oczekując na publikację rozporządzenia wprowadzającego nowe obostrzenia epidemiczne, przygotowujemy się na przeniesienie całości sprzedaży do kanałów online poprzez stronę IKEA.pl oraz w Aplikacji mobilnej IKEA" - czytamy w oświadczeniu na stronie sklepu meblowego IKEA.

RadioZET.pl/PAP/Booksy Facebook/Biuroprasowe.ikea.pl