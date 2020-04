"Absurd", "wyssane z palce". Szumowski odpowiada na pogłoski o groźbie dymisji

Żadną dymisją nikomu nie groziłem. Jest to kompletnie wyssane z palca - tak minister zdrowia Łukasz Szumowski odpowiedział w komentarzu dla portalu 300polityka.pl na wieczorną publikację portalu Onet, w której napisano, że miał on podobno zagrozić dymisją.

Sytuacja polityczna w dobie szalejącego w Polsce koronawirusa staje się coraz gorętsza. PiS chce, by wybory prezydenckie odbyły się 10 maja. Gdy partii rządzącej zarzucano, że przeprowadzenie powszechnego głosowania w samym środku epidemii to zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków, rządzący postanowili wprowadzić kilka zmian do Kodeksu wyborczego.

Co z wyborami prezydenckimi?

Najpierw w projekt dot. tzw. tarczy antykryzysowej wrzucono nowelizację gwarantującą możliwość głosowania korespondencyjnego osobom w kwarantannie, izolacji oraz powyżej 60 roku życia. Teraz PiS chce wprowadzić powszechne głosowanie w ten sposób, bez konieczności wychodzenia z domu. I choć wydaje się to niewykonalne z punktu widzenia logistycznego, Jarosław Kaczyński i jego świta są przekonani, że pomysł ten uda się zrealizować.

Na ich drodze może jednak stanąć np. matematyka sejmowa. Projektu nie chce bowiem poprzeć jeden z koalicjantów, czyli Porozumienie Jarosława Gowina. Wicepremier zakomunikował swoim ministrom, że być może, jeśli napięcie eskaluje, będą musieli opuścić gabinet Mateusza Morawieckiego, a to grozi z kolei zachwianiem koalicji rządowej. Pisaliśmy o tym w czwartek na RadioZET.pl, powołując się na polityka ugrupowania Gowina.

Drugą kwestią jest stanowisko Łukasza Szumowskiego. Minister zdrowia mocno skupia się na codziennej walce z koronawirusem, a ponadto, wedle doniesień medialnych, sprzeciwia się przeprowadzeniu wyborów 10 maja. I choć podkreślał, że dopiero w połowie kwietnia wyda ostatecznie rekomendacje w tym temacie, media już rozpisują się o rzekomych naciskach, jakim minister ma być poddawany - zarówno ze strony kierownictwa PiS, jak i samego Andrzeja Dudy (o czym donosił czwartkowy "Fakt").

Szumowski dementuje pogłoski o dymisji

Chodzi o to, by przekonać go, aby publicznie zadeklarował, że wybory mogą bezpiecznie odbyć się już w maju. Medialne doniesienia spowodowały, że w końcu ustosunkował się do nich sam Szumowski. Minister zdrowia udzielił komentarza portalowi 300polityka.pl, w którym odniósł się między innymi do czwartkowej publikacji Onetu. Napisano w niej, że miał on podobno zagrozić swoją dymisją (czego nie potwierdził, także w rozmowie z Onetem, rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz):

Jakiś absurd kompletny. Żadną dymisją nikomu nie groziłem. Jest to kompletnie wyssane z palca i próba manipulacji. Cały czas spędzam na walce z koronawirusem, a te doniesienia o dymisji są naprawdę wyssane z palca. Rozmawiam z premierem codziennie i nigdy nie przyszło mi do głowy grozić dymisją. Tym bardziej, że nasza współpraca jest bardzo dobra

- czytamy w wypowiedzi ministra, który dodał: - Największy nacisk, jaki jest na mnie wywierany to nacisk medialny. Ja cały czas odpowiadam zarówno mediom, jak i politykom to samo, że realne prognozy co do sytuacji w maju możemy mieć ok. połowy kwietnia. Twierdzenie, że ktoś mnie naciska jest taką grą moją osobą, że aż przykro. Zamiast pozwolić mi się zająć walką z epidemią, muszę się zajmować kolejnymi publikacji.

RadioZET.pl/PAP/300polityka.pl/Onet.pl