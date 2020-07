Koronawirus w Szwecji jest dziś w odwrocie. Dowodzi tego wskaźnik nowych zakażeń i zgonów na Covid-19. W ciągu ostatniej doby na tę chorobę zmarły dwie osoby.

Świat śledzi sytuację w Szwecji z uwagi na kontrowersyjny sposób walki tego państwa z epidemią koronawirusa. Gdy cały świat wprowadzał drakońskie obostrzenia i hamował gospodarkę, Szwedzi ograniczyli się jedynie do zmniejszenia zgromadzeń publicznych (do 50 osób), noszenia maseczek i przerzucenia na pracę zdalną. Nie mogliśmy wyjść z podziwu na widok pełnych restauracji, swobodnych przechadzek po Sztokholmie. Do Szwecji ciągnęły tłumy cudzoziemców po wizytę u fryzjera.

Koronawirus w Szwecji. Trwały spadek zgonów na Covid-19

Świat krytykował jednocześnie Szwedów, a zwłaszcza głównego epidemiologa kraju, za strategię mającą na celu stworzenie tzw. odporności zbiorowej. Jej „koszty” to dziś ponad 5,7 tysiąca zgonów, zdecydowanie najwięcej w Skandynawii (ilościowo i w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców). Z drugiej strony, gdy świat szykuje się na drugą falę i obserwuje niepokojące wzrosty – Szwedzi cieszą się ze spadków zakażeń i zgonów w trwałej tendencji.

W Szwecji bardzo szybko spada liczba zgonów, nowych przypadków zakażeń, a najważniejsze, że ciężko chorzy to już niewielka grupa pacjentów

- powiedział dziś Anders Tegnell w szwedzkim Urzędzie Zdrowia Publicznego.

Średnia dzienna zgonów w ciągu ostatnich dwóch tygodni wynosi siedem. W najtrudniejszym czasie, na przełomie kwietnia i maja, umierało do 80 osób na dobę, z czego wiele w domach starości. Dzienna liczba zakażeń spadła z kolei do około stu, podczas gdy w szczycie było to nawet 1,5 tys. zakażonych. Łączny bilans na dziś to 79 494 infekcji.

Tegnell: Jeśli to się utrzyma, wkrótce Szwedzi będą podróżować

Jak podkreślił główny epidemiolog kraju, przy utrzymaniu pozytywnego trendu w Szwecji, mieszkańcy będą mogli już wkrótce swobodnie podróżować. - Wkrótce wyjeżdżać będą mogli także mieszkańcy Sztokholmu - powiedział Tegnell.

Epidemiolog przyznał jednak już w czerwcu, że reakcja na pandemię mogła być lepsza, zwłaszcza w przypadkach domów opieki społecznej. W rozmowie z BBC przyznał, że wysoka liczba zgonów wynikała głównie z tego, że szwedzkie DPS-y nie były w stanie powstrzymać choroby. Zdania o strategii jednak nie zmienił.

RadioZET.pl/PAP/BBC