Główny epidemiolog Szwecji: Ten wirus nie zniknie. Państwa są w błędzie

Główny epidemiolog Szwecji Anders Tegnell przekonuje, że koronawirus zostanie z nami, a dążenia krajów do jego całkowitego zduszenia są błędne. Szwecja jako jeden z nielicznych krajów nie wprowadziła radykalnych środków izolujących ludzi.

Szwecja zwalcza pandemię koronawirusa łagodniejszymi środkami niż większość państw Europy. Kluczowym obostrzeniem jest zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób.

Polityka Szwecji ws. koronawirusa współgra z podejściem do sprawy przez głównego epidemiologa kraju. Anders Tegnell wyjaśniał wczoraj w rozmowie dla amerykańskiego think tanku German Marshall Fund liberalne podejście kraju do epidemii.

W przeciwieństwie do większości krajów Europy, Szwecja nie zamknęła sklepów i lokali usługowych, a jedynie szkoły. W tamtejszych ogródkach toczy się życie takie jak dawniej.

Twórca szwedzkiej strategii walki z epidemią zaznaczył, że kraj odczuwa skutki epidemii - ulice miast są puste, w Sztokholmie poziom ruchu ulicznego jest 10 razy mniejszy od normalnego, a ludzie wsłuchują się w zalecenia i ograniczają wyjścia z domów.

Nie wszystko poszło jednak po jego myśli – epidemiolog stwierdził, że kraj mógł lepiej przygotować się na opiekę nad starszymi. Według Tegnella, ponad połowa ofiar śmiertelnych epidemii w Szwecji to pensjonariusze domów opieki, gdzie - jak stwierdził - nie były przestrzegane standardy higieny i opieki. Jak jednak dodał, jest to wynik zaniedbań ośrodków, a nie błąd szwedzkiej strategii.

Nie sądzę, by ten wirus kiedykolwiek zniknął. Wydaje się, że niektóre kraje prowadzą politykę opartą na założeniu, że jeśli wyeliminują wszystkie przypadki zachorowań w kraju, pozbędą się wirusa na zawsze. Nie sądzę, by tak było

- dodał.

Tegnell przewiduje, że Covid-19 może w przyszłości powodować coroczne epidemie, tak jak sezonowa grypa. W kraju zanotowano już 1200 zgonów na Covid-19

RadioZET.pl/PAP