Seniorzy w szwedzkich domach opieki nie mają dostępu do terapii związanej z COVID-19 - informują szwedzkie media. Zamiast tlenu mają dostawać morfinę, która hamuje oddychanie. Profesor geriatrii Yngve Gustafson wprost nazywa takie działanie eutanazją.

O bulwersującej sprawie poinformował w środę dziennik "Dagens Nyheter". 90 procent ofiar koronawirusa w Szwecji stanowią ludzie starsi, powyżej 70. roku życia. Prawie połowa z nich przebywa w domach opieki. Według szwedzkiego dziennika wielu seniorom zamiast leczenia Covid-19 podawana jest morfina, która hamuje oddychanie.

Seniorzy rutynowo dostają morfinę? "To jest aktywna eutanazja"

Według prof. geriatrii Yngve Gustafsona podstawowe leczenie w przypadku Covid-19 powinno polegać na stosowaniu kroplówek z substancjami odżywczymi, podawaniu leków przeciwzakrzepowych, tlenu oraz antybiotyków w celu eliminacji wtórnego bakteryjnego zapalenia płuc.

Zamiast tego wielu osobom starszym z zapaleniem płuc rutynowo podaje się morfinę oraz midazolam, które hamują oddychanie. To jest aktywna eutanazja, jeśli nie coś gorszego

- twierdzi Yngve Gustafson.

Ekspert uważa, że odsetek seniorów leczonych na oddziałach intesywnej terapii przy pomocy respiratorów jest niższy, choć to właśnie one są najbardziej dotknięte koronawirusem. Ponadto grupa ta jest nadreprezentowana w statystykach dotyczących zgonów. "To pokazuje, że zdecydowaliśmy się zrezygnować ze starszych osób, które miałyby szansę na przeżycie" - podkreśla Gustafson.

"Śmiertelny koktajl" zamiast tlenu? "Mogliby przeżyć"

Opinię eksperta ds. geriatrii potwierdza w rozmowie z "Dagens Nyheter" pragnący zachować anonimowość lekarz i naukowiec ze Szpitala Uniwersyteckiego Karolinska w Sztokholmie. "To jest delikatny temat, nie rozmawiamy o tym z kolegami. Teraz widzę, że coraz częściej stosuje się eutanazję pod pozorem opieki paliatywnej" - twierdzi rozmówca gazety.

Według lekarza "paliatywny koktajl" standardowo składa się z morfiny, haldolu, midazolamu. Podawanie tych środków uwzględnione jest w zaleceniach Zarządu ds. Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej dotyczących postępowania z pacjentami u schyłku życia.

Naukowiec dodaje, że wielu pacjentów z Covid-19 jest leczonych w sposób, jak w przypadku ludzi z nieuleczalnym rakiem, którym pozostało niewiele życia.

Gdy jest stosowany u pacjentów z niedoborem tlenu, zdecydowanie przyspiesza ich śmierć. Krewni często nic o tym nie wiedzą, gdyż obowiązuje zakaz odwiedzin. Aspekty etyczne nie są podnoszone, ale uważam, że jest to nielegalne i że niektórzy z tych pacjentów mogliby przeżyć, gdyby zastosowano u nich tlenoterapię

- podkreśla źródło.

Opieka paliatywna bez zgody pacjenta

"Dagens Nyheter" przytoczył przykład m.in. 81-letniego Jana Anderssona, który został zakażony koronawirusem w domu opieki w Maersta pod Sztokholmem pod koniec marca. Jak relacjonuje jego syn Thomas Andersson, bez zgody pacjenta oraz bez poinformowania rodziny lekarz przez telefon zlecił pielęgniarce zastosować opiekę paliatywną z morfiną. Gdy na początku kwietnia dowiedział się o tym Thomas Andersson, podjął interwencję i zażądał, aby podano ojcu kroplówkę oraz leki zamiast morfiny. Jan Andersson szybko wyzdrowiał i wraz z synem zapozował do zdjęcia, które opublikowała gazeta.

Po tym, jak zgłoszono poważne wątpliwości dotyczące leczenia i etycznego postępowania wobec osób starszych w domach opieki, szwedzki organ nadzoru opieki zdrowotnej rozpoczął śledztwo. Sofia Wallström, dyrektor inspektoratów opieki zdrowotnej (IVO) powiedziała, że każdy kto potrzebuje właściwej opieki zdrowotnej, powinien ją dostać, także w czasie epidemii.

Jak podaje Business Insider, Szwecja w ciągu ostatniego tygodnia odnotowała najwięcej zgonów z powodu koronawirusa w Europie w przeliczeniu na milion mieszkańców. Tuż za nią jest Wielka Brytania. Dane pochodzą z ourworldindata.org, jednostki badawczej współpracującej m.in. z Uniwersytetem w Oxfordzie.

RadioZET.pl/PAP/"Dagens Nyheter"/thelocal.se/medexpress.pl