Zepchnął żonę z balkonu. Tłumaczył się stresem z powodu koronawirusa

46-letni Brytyjczyk Dave Mitchell miał zepchnąć swoją żonę z 7. piętra bloku mieszkalnego w Rayong we wschodniej Tajlandii. Swoje zachowanie tłumaczył stresem z powodu epidemii koronawirusa. Mężczyzna został aresztowany, a 56-letnia kobieta z licznymi obrażeniami trafiła do szpitala.

Jak informuje "Daily Mail", Mitchell został zatrzymany we wtorek. Mężczyzna miał zepchnąć z balkonu swoją tajską żonę. 56-letnia Sukanda spadła na szczęście na znajdujący się dwa piętra niżej dach sąsiedniego budynku. To uratowało jej życie. Ze złamanym biodrem, zwichniętym ramieniem i skaleczeniami trafiła do szpitala.

Zanim na miejsce przyjechali policjanci, Brytyjczyk zabarykadował się w mieszkaniu. Funkcjonariusze spędzili ponad dwie godziny, próbując przekonać mężczyznę, by otworzył drzwi.

Ostatecznie mundurowi dostali się do lokalu dzięki pomocy sąsiadów. Zastali 45-latka na balkonie, z rękami złożonymi jak do modlitwy.

Zrzucił żonę z balkonu. Tłumaczył się stresem

Policja poinformowała Mitchella, w jakim stanie jest kobieta. Brytyjczyk swoje zachowanie tłumaczył pogarszającym się stanem psychicznym z powodu kwarantanny. Jak twierdził, loty do Wielkiej Brytanii zostały odwołane i nie mógł wrócić do domu.

Dodatkowo, stresował go obowiązek pozostawania w mieszkaniu, konieczność przestrzegania godziny policyjnej i zamknięcie barów. To wszystko powodowało częste kłótnie z żoną.

Tajlandzki urząd lotnictwa cywilnego ogłosił w poniedziałek przedłużenie do 31 maja zakazu komercyjnych przylotów do kraju, z wyjątkiem repatriacji, transportów towarowych i lądowań awaryjnych. Pierwotnie zakaz miał obowiązywać do 30 kwietnia.

Władze Bangkoku zapowiedziały we wtorek, że w najbliższych dniach zniesionych zostanie część restrykcji związanych z działalnością restauracji, publicznych parków, bazarów, salonów fryzjerskich czy ośrodków sportowych.

RadioZET.pl/Daily Mail/PAP