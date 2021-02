Nasz kraj jest wolny od koronawirusa - mówił jeszcze w październiku prezydent Tanzanii. John Magufuli - nazywany "buldożerem" ze względu na swój autorytarny charakter - w maju ubiegłego roku położył kres wszelkiemu liczeniu przypadków, a miesiąc później ogłosił, że jego kraj wyeliminował wirusa po trzech dniach postu i modlitw.

Od tamtej pory narracja się nie zmieniła. Władze państwa nie testują ludzi i nie badają mieszkańców pod kątem nowych zakażeń. W zeszłym tygodniu zmarł jeden z najbardziej wpływowych polityków Tanzanii Seif Sharif Hamad. Jego partia polityczna przyznała, że zaraził się koronawirusem. W ostatnich dniach zmarł również główny sekretarz Magufuli'ego, choć nie ujawniono przyczyny zgonu.

Tanzania. Minister finansów miał atak kaszlu. Chciał udowodnić na wizji, że jest zdrowy

W tym tygodniu zaczęły krążyć pogłoski, że także minister finansów Philip Mpango zmarł na Covid-19. Mpango, chcąc rozwiać te pogłoski, zorganizował konferencję prasową przed szpitalem w stolicy kraju Dodomie, gdzie był pacjentem. Plan zakładał, że ogłosi, iż jest zdrowy i po 14 dniach zostanie wypisany ze szpitala. Ale chwilę po tym, jak powiedział, że jego stan się poprawił, dostał strasznego ataku kaszlu.

Następnie drżącym głosem złożył kondolencje w związku z licznymi zgonami prominentnych osób, którym przypisuje się "zapalenie płuc" i "problemy z oddychaniem". Minister nie miał na twarzy maseczki i był otoczony przez lekarzy i dyrektora szpitala, którzy również nie nosili masek.

W mediach społecznościowych ludzie wyrażali przerażenie tą sceną, w tym lider opozycji Tundu Lissu. "Czy inteligencja naszych przywódców osiągnęła już ten poziom? Kto pozwolił temu pacjentowi kaszleć na ludzi, zamiast być w szpitalu na leczeniu czy odpoczywać w łóżku?" - napisał na Twitterze.

Pomimo pandemii, która zabiła prawie 2,5 miliona ludzi na całym świecie, w Tanzanii, zamieszkanej przez ok. 60 mln ludzi, zdiagnozowano dotąd zaledwie 509 przypadków wirusa i 21 zgonów. "Jest to niezwykłe osiągnięcie - ironizuje australijski portal News.com.au - zwłaszcza, że sąsiednia Kenia, która ma podobną populację, odnotowała ok. 104 tys. przypadków zakażenia koronawirusem i prawie 2000 zgonów podczas kilku fal tej choroby".

Podczas pandemii rząd Tanzanii nie wprowadził ani razu kwarantanny, stawiając na siłę modlitwy, tradycyjne techniki leczenia, takie jak inhalacje parą wodną, oraz naturalne "lekarstwa", takie jak imbir czy lemoniada.

