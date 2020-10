Tarnobrzeg. Pacjentom jednej z tarnobrzeskich przychodni przyszło mierzyć się z wyjątkowo absurdalną sytuacją. Aby otrzymać bowiem skierowanie do lekarza specjalisty, muszą uderzyć kijem o parapet zewnętrzny budynku. Wszystko po to, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Tarnobrzeg. Koronawirus w Polsce nie odpuszcza. W ostatnich dniach obserwujemy olbrzymi wzrost zakażeń. W poniedziałek 5 października 2020 roku resort zdrowia poinformował, że mamy 2006 nowych przypadków. Poinformowano także o śmierci 29 osób.

Z tego powodu w przychodni lekarza rodzinnego w Przychodni nr 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza w Tarnobrzegu (nie dotyczy NZOZ „Nasze zdrowie”, która również ma swoją siedzibę w tym budynku - infor. red.) radykalnie ograniczono bezpośredni kontakt z lekarzami. Kontakt z rodzinnym lekarzem możliwy jest jedynie telefonicznie. Z powodu przeciążonej sieci, na teleporadę nie jest łatwo trafić - niektórzy pacjenci skarżą się, że nie mogą się dodzwonić do lecznicy nawet przez trzy dni.

– Niektórzy próbują się dodzwonić po trzy dni, bo telefon jest cały czas zajęty. Jak się już dodzwonisz, to pielęgniarka rejestruje Cię na teleporadę ale wyznacza godzinę, o której należy dzwonić, np. proszę zadzwonić po pierwszej. I znów sytuacja się powtarza, bo jest cały czas zajęte. Mając wyznaczoną teleporadę, możesz się po prostu nie dodzwonić. Człowiek chory wisi na telefonie – relacjonuje internautka cytowana przez lokalny portal nadwisla24.pl.

Tarnobrzeg. Przychodnia zamknięta, trzeba uderzyć kijem w parapet

To jednak nie jest najbardziej absurdalny wątek tej historii. Kobieta opowiada, że jak już uda się przeprowadzić konsultacje z lekarzem rodzinny, to aby otrzymać skierowanie do specjalisty należy przejść na tył budynku przychodni i skorzystać z drewnianego kija opartego o elewację. Następnie przy jego pomocy zastukać w parapet zewnętrzny i dopiero wtedy przez okno odbiera się dokument poświadczający możliwość złożenia wizyty u doktora.

– (...) Ponieważ okna od parapetu są na wysokości ok.1.80-1,90 m, to bierze się ten kij i wali się w parapet. I ktoś jak to usłyszy, to otwiera okno i pyta „po co” i po uzyskaniu odpowiedzi, rzuca to skierowanie przez okno. Pomijając fakt, że jest to po prostu upokarzające, to w przypadku deszczu czy wiatru, skierowanie może się po prostu zniszczyć. Ja jestem młoda i mogę biegać za skierowaniem po osiedlu, a co mają zrobić starsze, schorowane osoby – denerwuje się mieszkanka miasta, ponownie cytowana przez nadwisla24.pl.

– Przecież te przychodnie są publiczne, i za nasze pieniądze społeczne kiedyś wybudowane i do czego to dochodzi? Żebyśmy w XXI wieku biegali po trawnikach i kijem walili w okno po skierowanie? – pyta retorycznie. Inna pacjentka (również cytowana przez portal) dodaje, że musiała w tym celu dzwonić do męża, bo sama nie sięgała do parapetu. Dziennikarze próbowali skontaktować się z placówką w celu uzyskania komentarza, ale niestety bezskutecznie.

RadioZET.pl/nadwisla24.pl/Twitter