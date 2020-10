Rzecznik Praw Pacjenta interweniował ws. oburzającej praktyki w Zakładzie Lekarza Rodzinnego „Familia” przy ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu. Niedawno pisaliśmy o kuriozalnej metodzie zapisu do lekarza – wobec braku możliwości dodzwonienia się pacjenci uderzali kijem o parapet. RPP raportuje o naruszeniu prawa pacjenta do godności, przedmiotowym traktowaniu i ostrzega – jeśli przychodnia nie wdroży zalecanych procedur otrzyma 500 tys. zł kary.

Przychodnia przy ulicy Sienkiewicza w Tarnobrzegu tak "mocno" zareagowała na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, że kontakt z lekarzami stał się w praktyce niemożliwy. Dodzwonienie się do lekarza graniczyło z cudem, stąd pacjenci zostali zmuszeni do kuriozalnego sposobu na zapis.

Sprawa stała się głośna na całą Polskę. Niemogący doczekać się zapisu pacjenci obchodzili budynek pod okno sekretariatu, by następnie uderzać kijem o parapet, aż ktoś z obsługi łaskawie zainteresuje się człowiekiem. Co jeszcze bardziej zaskakuje, ta metoda okazywała się skuteczna.

Tarnobrzeg. Pacjenci zgłaszali się do lekarza uderzając kijem o parapet

– Ponieważ okna od parapetu są na wysokości ok.1.80-1,90 m, to bierze się ten kij i wali się w parapet. I ktoś jak to usłyszy, to otwiera okno i pyta „po co” i po uzyskaniu odpowiedzi, rzuca to skierowanie przez okno. Ja jestem młoda i mogę biegać za skierowaniem po osiedlu, a co mają zrobić starsze, schorowane osoby – relacjonowała portalowi nadwisla24.pl sfrustrowana pacjentka.

Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Pacjenta, który interweniując stwierdził w tej sprawie naruszenie praw chorych do świadczeń zdrowotnych oraz prawa do poszanowania godności.

Rzecznik Praw Pacjenta: Naruszenie godności pacjentów

Postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte na podstawie informacji zawartych we wniosku przesłanym przez pacjentów przychodni. We wniosku pacjenci wskazywali, że aby „uzyskać kontakt z lekarzem należy udać się na tył przychodni i stukać kijem w parapet czwartego okna przychodni – przekazał RPP.

Rzecznik przypomina, że nawet w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, pacjent ma prawo do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury.

Przychodnia powinna zapewnić bieżącą rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej. Prowadzone postępowanie wykazało również naruszenie prawa pacjenta do godności. Przejawem braku szacunku do pacjenta są zachowania pozbawione taktu, a także przedmiotowe traktowanie Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik wezwał placówkę do „naprawy” procedur w zakresie rejestracji i przyjęcia pacjentów, ale też przekazywania pacjentom dokumentacji medycznej. Nakazał przeproszenie pacjentów oraz bieżące raporty z obsługi. W przypadku niezastosowania się przychodni grozi 500 tys. zł kary.

RadioZET.pl/Gov.pl