Testy na Covid? Po kilkaset osób z objawami koronawirusa czekało w kolejkach

Punkty pobrań w całym kraju przeżywają prawdziwe oblężenie. Po testy na Covid-19 ustawiało się we Wrocławiu w czwartek nawet po kilkaset osób. Ludzie czekali w kolejkach zziębnięci i z objawami zakażenia koronawirusem.

Testy na Covid-19? We Wrocławiu ustawiają się po nie ogromne kolejki. W czwartek przed punktami pobrań przy szpitalach czekały osoby z kaszlem i objawami Covid-19. Nie wszystkie punkty wymazowe są takie, że można podjechać samochodem i bez wysiadania załatwić sprawę. I tak na przykład przed szpitalem na Brochowie można było zobaczyć kolejkę na ulicy – mieszkańcy okrywali się kocami, byli zziębnięci. Rozmawiali o tym, czy można pojechać gdzieś poza miasto, żeby nie czekać kilka godzin.

- Postawimy dla pacjentów namioty, od piątku chcemy uruchomić drugi punkt do pobierania wymazów – mówił Radiu ZET Michał Przybycień, rzecznik szpitala na Brochowie we Wrocławiu.

Testy na Covid-19 we Wrocławiu. Przed punktami pobrań kolejki

Jeszcze miesiąc temu w punkcie przed szpitalem na Brochowie codziennie było po 30 osób. Teraz to każdego dnia ponad 160. Mieszkańcy, którym nie udało się dostać do pobrania przed godziną 12 w poprzednich dniach, byli odprawiani z kwitkiem. Jak zapewnia rzecznik, teraz już nie będzie takiej sytuacji.

Dolnośląski oddział NFZ zapowiada uruchomienie dodatkowych punktów we Wrocławiu – teraz jest ich 7, a będzie 10. Nowe punkty powstają też m.in. w Świdnicy i Oławie na Dolnym Śląsku. Fundusz przypomina, że po dostaniu skierowania możemy wybrać, do którego punktu się udamy, jeśli wybieramy punkt samochodowy, możemy pojechać też do innego miasta, ale jest warunek – po drodze nie możemy się zatrzymywać i wysiadać.

RadioZET/RadioZET.pl