Testy na obecność koronawirusa, zlecane po wypełnieniu formularza internetowego, z pominięciem wizyty u lekarza POZ, cieszą się coraz większą popularnością. Resort zdrowia przygotuje kolejne udogodnienie w tej sprawie.

"W piątek (26 marca) wprowadzamy możliwość automatycznego wystawiania skierowań na testy na koronawirusa przez profil zaufany. Zachęcam do jego założenia" – zapowiedział we wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Coraz więcej zleceń na testy z pominięciem lekarza. MZ: Chcemy, by robiło je jak najwięcej osób

Dodał, że test będzie można wykonać raz na 7 dni. Andrusiewicz podczas wtorkowego briefingu mówił, że w związku z zainteresowaniem "nielekarskiej" ścieżki zapisów na test, resort usprawni tę ścieżkę. "Do piątku konsultanci obdzwaniają i odbierają telefony do godz. 21.00. Ale w piątek wprowadzamy nową możliwość automatycznego wystawiania skierowania na test przez profil zaufany" – powiedział.

Andrusiewicz poinformował też, że test na koronawirusa będzie można wykonać raz na 7 dni. Jak mówił, MZ obserwuje, że jest "dość duża grupa osób", która stara się wykonywać testy co 3 dni. "Chcielibyśmy, by ten test robiło jak najwięcej osób, a nie jak najczęściej. Chcemy, by dużo osób nowych, które mają problem, chociażby z dodzwonieniem się do podstawowej opieki zdrowotnej, mogło otrzymać skierowanie za pośrednictwem domowej opieki medycznej" – podkreślił.

RadioZET.pl/PAP