Kraska ostrzega przed wzrostem zakażeń. "Tłumne wizyty w centrach handlowych"

Koronawirus w poniedziałek 7 grudnia został potwierdzony u kolejnych 4423 osób. Ministerstwo Zdrowia poinformowało również o śmierci 92 osób. Waldemar Kraska, komentując w TVP Info najnowsze dane resortu zdrowia powiedział, że liczba ta jest optymistyczna, ale - podkreślił - "ten wynik to też efekt weekendu, kiedy liczba wykonywanych testów jest mniejsza".

- Myślę, że w następnych dniach tych nowych przypadków będzie zdecydowanie więcej, ale myślę też, że jesteśmy na etapie, kiedy nastąpiła pewna stabilizacja - ocenił wiceminister zdrowia.

Waldemar Kraska ostrzega przed kolejnym wzrostem zakażeń

Jego zdaniem Polacy podeszli odpowiedzialnie do wprowadzanych restrykcji. Zwrócił jednak uwagę, że w miniony weekend masowo udali się do centrów handlowych, by dokonywać przedświątecznych zakupów, a to - wskazał - "nie napawa optymizmem i może zaowocować kolejnym wzrostem zachorowań za kilkanaście dni".

- Powinniśmy ciągle zachować w tyle głowy, że epidemia się jeszcze nie skończyła. Przed nami długa walka, dopóki nie będziemy populacyjnie odporni, dopóki nie pojawi się szczepionka - przekonywał Kraska. Dodał, że musimy się uzbroić jeszcze w trochę cierpliwości. - Najlepszym prezentem na te święta nie będą gadżety, które kupujemy w sklepach [...] tylko to, że będziemy zdrowi i nie zakazimy rodziców czy dziadków - powiedział.

Kraska zapytany, czy polski rząd zamierza wziąć przykład z deklaracji b. prezydentów USA Billa Clintona, Georga W. Busha i Baracka Obamy, którzy zamierzają zaszczepić się na Covid-19 przed kamerami, by przekonać do szczepionek społeczeństwo, Kraska odparł: "to na pewno dobry przekaz dla społeczeństwa, że ci, co decydują o ważnych sprawach także poddadzą się szczepieniu".

Zadeklarował, że on sam również będzie takim przykładem. - Ja się zaszczepię, to chyba jedyna słuszna droga, aby wrócić do normalności - powiedział. I dodał, że również może to zrobić przed kamerami. - Ta szczepionka, oprócz tego, że jest skuteczna, to jest też bezpieczna, dlatego namawiam wszystkich, aby jednak do tych szczepionek podejść w sposób odpowiedzialny, bo chyba każdy z nas tęskni za normalnymi wakacjami i spotkaniami z przyjaciółmi - apelował Kraska.

RadioZET.pl/PAP/TVP Info