Tomasz Grodzki i Stanisław Karczewski zaszczepieni na COVID-19

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO) i b. marszałek izby Stanisław Karczewski (PiS), którzy są lekarzami, zostali we wtorek zaszczepieni na COVID-19. Obaj zaapelowali do Polaków, by zdecydowali się na szczepienie.

Tomasz Grodzki i Stanisław Karczewski zostali zaszczepieni w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Wydarzenie było relacjonowane w Polsat News.

Obaj politycy przekonywali, że szczepionka jest dobrze opracowana, przebadana i bezpieczna. Obaj zaapelowali też Polaków, by poddali się zabiegowi. "Szczepionki, które w tej chwili przychodzą do Polski, to jest najlepsza, najszybsza droga do powrotu do normalnego życia i zatrzymania biegu tej strasznej pandemii" - powiedział Grodzki.

Tomasz Grodzki i Stanisław Karczewski zaszczepieni przeciw Covid-19

"Jesteśmy tu razem z panem marszałkiem Grodzkim po to, żeby namawiać zachęcać i pokazać również, że (...) szczepionki są pewne, że razem, wspólnie mamy dobre zdanie o szczepionkach, bo (...) bardzo wiele chorób zostało zlikwidowanych, a wiele częściowo, albo prawie w całości wyeliminowanych i to chorób bardzo groźnych" - podkreślał Karczewski. Dodał, że szczepionki to największy sukces medycyny XX wieku.

Z kolei na antenie TVN 24 zaszczepili się Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceminister zdrowia, także lekarz Waldemar Kraska (PiS). Kraska mówił przed szczepieniem, że ma w związku z nim pozytywne emocje. "Chyba każdy z nas czekał już na ten moment, kiedy będzie można szczepionkę przyjąć, kiedy możemy myśleć o normalności, o której myślą także wszyscy Polacy" - mówił wiceszef Ministerstwa Zdrowia.

Kosiniak-Kamysz nie miał wątpliwości, że zaszczepienie się jest dobrą decyzją. "Badania naukowe to potwierdzają" - podkreślił. Zaznaczył, że w prace nad szczepionką zaangażowało się wiele ośrodków naukowych na całym świecie - państwa, uniwersytety, firmy farmaceutyczne. Wskazywał, że szczepionka, którą obaj z Kosiniakiem-Kamyszem przyjmują ma 95 proc. skuteczności i jest szczepionką bezpieczną, przeszła wszystkie fazy badań klinicznych.

RadioZET.pl/ TVN24/ Polsat News/ PAP