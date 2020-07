Tomasz Grodzki punktuje rządzących, zwłaszcza resort zdrowia, w sprawie epidemii koronawirusa. - Dobrze by było, gdyby rząd zaczął w końcu na poważnie współpracować z fachowcami od koronawirusa. Trudno dostrzec, żeby w jakiś kompleksowy i zorganizowany sposób do pandemii się odnosił poza zachęcaniem seniorów do pójścia na wybory – powiedział Onetowi marszałek Senatu.